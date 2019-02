Costa: "Vizcarra tiene una bancada no muy unida ni fuerte"

La relación entre el partido oficialista, Peruanos por el Kambio, y el presidente Martín Vizcarra podría romperse. El congresista Gino Costa, quien perteneció en su momento a la bancada del gobierno, señaló que esta agrupación se encuentra débil, por lo que el mandatario necesita el apoyo necesario.

Para El Comercio, el parlamentario de Bancada Liberal señaló que su grupo no se convertirá en la nueva agrupación oficialista.

“El presidente necesita apoyo en el Congreso. Tiene una bancada no muy numerosa, no muy unida y no muy fuerte. Por lo tanto, haremos no necesario para respaldarlo”, expresó Gino Costa, “pero no somos la bancada oficialista y no nos consideramos como tal”.

El congresista, junto a su agrupación, sostuvo una reunión con Martín Vizcarra el jueves 24 de enero, aspecto que podría haber afectado a la bancada de Peruanos por el Kambio, que se ha mostrado crítico en la relación con el mandatario, especialmente en la permanencia del premier César Villanueva.

Ante ello, Gino Costa señaló que “a partir de una reunión que hemos tenido con el presidente, parece que la reacción ha sido desproporcionada”.

La situación es preocupante, dado que, pese al apoyo que pueda recibir Martín Vizcarra, el presidente se quedaría sin bancada oficialista en el Congreso. La comisión política de PpK, en su reunión del sábado 2, propuso cambiar el nombre del partido –una de las opciones es Acción Republicana, como el de la última agrupación conformada en el Parlamento– y dejar de ser el brazo legislativo del gobierno.