Defensor Gutiérrez espera corregir ley de Junta Nacional de Justicia

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, saludó la aprobación de la ley de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, indicó que espera que en los próximos meses se corrija y se afine algunos detalles cuestionables.

“Nosotros vamos a pronunciarnos. No quiero hoy día señalar algunas cosas y que se piense que estamos en contra de la ley. Estamos a favor de la ley, pero va a tener que afinarse en los próximos meses”, indicó en Perú21.

Además, Walter Gutiérrez explicó que es posible corregir algunos puntos de la norma, aprobada por el Congreso de la República el último viernes. Uno de estos puntos es el concepto de paridad de género, el cual fue retirado durante el debate de la ley.

“Se tiene que preservar el derecho a la igualdad y el de la meritocracia. Ese esfuerzo, desafortunadamente, no se ha recogido en la ley, pero también creo que es posible corregirlo”, precisó.

Por otro lado, Walter Gutiérrez también criticó que no se exigía conocimientos de derechos humanos a los postulantes a la Junta Nacional de Justicia.

“A mí me preocupa que no se exija con suficiente claridad y puntualidad el conocimiento y respeto de las sentencias vinculantes del TC, de la Corte Interamericana y los plenos casatorios. Eso para mí es fundamental. Si eso no se consigue, yo diría que flaco favor le estamos haciendo a la reforma. Para mí esto es capital, es fundamental”, indicó.

Asimismo, recalcó que estas deficiencias se habrían solucionado “si hubieran oído a los integrantes de la comisión”.

Cabe precisar que, Walter Gutiérrez, presidirá la comisión que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de designará a los magistrados de todo el Perú.