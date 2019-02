No elevar sueldos a alcaldes

Señor Director:

Los alcaldes son las autoridades locales que gestionan un determinado distrito, la mayoría de localidades tiene enormes deficiencias económicas para poder satisfacer la demanda de la comunidad. Encontramos calles con huecos, deficiente servicio público en recojo de residuos sólidos, áreas verdes en abandono. Ante estas falencias, los alcaldes afirman que no tienen los adecuados recursos económicos, pero aun así tienen sueldos muy elevados. El cargo de alcalde es su servicio a la comunidad, no es un puesto laboral que enriquecerá al funcionario que lo ejerza. Ante la intención de que el Ejecutivo incremente los sueldos de los alcaldes, manifestamos nuestro rechazo, hay tanta necesidad en el país y no podemos darnos el lujo de subir los sueldos a los que ya de por sí están ganando demasiado en un distrito. Pedimos a los alcaldes servir de corazón al pueblo, con democracia y participación.

Manuel Lozano Huilca

lozanohuilca24@gmail.com

Ejemplo a seguir

Señor Director:

Es un ejemplo a seguir lo manifestado por la canciller alemana Angela Merkel, cuando los médicos, jueces e ingenieros le pidieron nivelación de sueldo con los docentes, que son profesionales mejores pagados del país. ¿Cómo los voy a nivelar?, afirmó enfáticamente si los docentes fueron los que formaron y enseñaron. Aquí, en nuestro país, es lo contrario, los docentes son los peores pagados de América Latina, con el agregado de presupuestos exiguos para educación y salud. Así no acabaremos jamás con la corrupción.

CARLOS URIARTE MORA

DNI 08707459

Sobre Gasoducto Sur

Señor Director:

El 29 de enero, en entrevista con la periodista Milagros Leiva, el economista Manuel Romero Caro expresó que hubo una propuesta del sector privado para el financiamiento del Gasoducto Sur Peruano. El acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht se ha limitado a cuatro obras, sobre las que reconoce haber pagado “coimas”, de las cuales el Ministerio Público tiene los elementos probatorios suficientes que establecen de manera contundente la forma corrupta como se negociaron los contratos licitados y las adendas que duplicaron y triplicaron el valor de las mismas. Este sería el “modus operandis” de la empresa para ganar las licitaciones, por lo que se hace necesario ampliar el acuerdo de colaboración de todas las obras licitadas que obtuvo, y se realicen las investigaciones correspondientes. Establecidos los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, el gobierno del presidente Martín Vizcarra, comprometido con la lucha anticorrupción, debe cancelar el contrato del Gasoducto Sur Peruano por ser oneroso para el país y convocar a nueva licitación.

Raúl Lau Escobar

DNI 06793004

Todos por La Victoria

Señor Director:

Fui candidato a la alcaldía de La Victoria donde obtuvo el triunfo George Forsyth. El 7 de octubre de 2018, al termino de las Elecciones Municipales, fuimos los primeros, con mi persona y mi equipo, en reconocer el triunfo del actual alcalde. Al cumplirse un mes, como vecino victoriano quiero expresar mi deseo y el de mi equipo en brindarle todo nuestro apoyo técnico, administrativo y político para sacar adelante a nuestro distrito, que hoy más que nunca requiere el compromiso de todos.

ALDO OBANDO PIMENTEL

DNI 07958198