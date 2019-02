Corrupción y obsecuencia

César Caro - Sociólogo

Acaba de transcurrir un mes desde que asumieron sus cargos las “nuevas” autoridades municipales y regionales. Y muchos menos días, desde que el Congreso aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, entidad que se encargará de nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales. (Y aquí un comentario suelto: al Ejecutivo no le conviene cerrar el Congreso, dado que la mayoría de sus integrantes, al ser de provincias, se han endeudado en créditos hipotecarios por el periodo congresal, por lo que estarán prestos a aprobar cualquier norma que sea propuesta desde Palacio).

Y aquí una interrogante: ¿realmente, con la creación de la citada Junta, se está dando un paso fundamental para combatir la corrupción?... Quisiera compartir el entusiasmo y la esperanza, pero me temo que en tanto el Poder Judicial no entre en reorganización total, todo cuanto se haga será inútil; como para darle la razón a Bolívar cuando en Carta de Jamaica, escribe: “El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido por sí mismo”.

Observación que el transcurrir de nuestra historia pareciera confirmar, tanto en lo que respecta a la corrupción, al dejar pasar y dejar hacer, como a la carencia de liderazgos institucionales... y si lo dudan, recuerden a González Prada señalando hace una centuria que “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”; o a Manuel Prado, diciendo que "En el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca“; o a Basadre precisando que en el Perú, nuestras élites e instituciones siempre han carecido de visión y de liderazgo, en tanto que nuestros caudillos -jamás líderes y mucho menos gobernantes- no pudieron construir una idea de nación y concebir un proyecto de desarrollo.

Las carencias de este tipo de liderazgo nos llevó al desastre durante la Guerra del Pacífico, aterrizando posteriormente en la entrega al imperialismo inglés, luego al norteamericano y hoy a las grandes empresas transnacionales.

Y en todo ese devenir, han desfilado en las últimas décadas, entre iniciales aplausos y posterior desencanto, Belaúnde, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, Belaúnde, García Pérez, Fujimori, Paniagua, Toledo, Humala...

Y casi todos ellos en algún momento han contado con altos índices de aceptación popular: García Pérez, en septiembre de 1985, contaba con una aprobación del 96,4%, como para darle la razón a Freud cuando advierte que el ser humano se contagia y pasa a ser hipnotizado por la masa que es impulsiva, voluble, excitable y sectaria cuando no quiere escuchar otras voces... porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír... y que un converso es aquel que abandona su partido o religión y se afilia al nuestro y un traidor es aquel que abandona nuestro partido o credo y se afilia a otro.

Y es que la política peruana casi siempre ha dependido de las decisiones y arrebatos personales del caudillo de turno y su camarilla que se distingue por un vicio deplorable: la obsecuencia, que ha tomado el lugar del análisis crítico, la cual se refleja en la anécdota apócrifa que cuenta que el caudillo pregunta a su ayudante, "¿Qué hora es?"; teniendo como respuesta, “La que usted quiera, mi general o señor presidente”.