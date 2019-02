Arequipa: El gerente de Autodema y su rosario de denuncias

El gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica puso a Marcelo Córdova Monroy como gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), entidad encargada de encaminar el megaproyecto Majes Siguas II. Córdova celebró su designación con una fiesta en las instalaciones de dicha institución, lo que fue criticado. El festejo recordó el rosario de denuncias que arrastraba el cuestionado funcionario.

¿Cómo Córdova puede seguir en el cargo? Fuentes internas indican que está protegido, debido a que "financió toda la campaña en Camaná y Caravelí" del gobernador.

Perlas y audios

Córdova fue regidor del distrito de Samuel Pastor en la provincia de Camaná durante el periodo 2010-2014. En esos años, fue investigado por el Consejo Regional, debido a que no se usaron los materiales del expediente de la obra que financiaba el gobierno regional para la construcción de un canal de regadío. Córdova era el residente de obra. Quien lo denunció fue la exgobernadora Yamila Osorio, quien era entonces consejera por Camaná.

En 2015, Tito, como es conocido Córdova en Camaná, asumió la alcaldía de Samuel Pastor. De ese año, data un audio en el que se le escucha negociar una coima en favor de un empresario que quería hacer conciertos en las playas del distrito durante el verano.

En una parte de la grabación, el empresario le dice que no tiene más que S/ 4000 para darle cada fin de semana, pero Córdova le pide S/ 20 000 en un solo pago. "Puedes pagarme los 20 (mil) y trabajas todo el verano. Sí tienes", le dice el burgomaestre.

Córdova aseveró que la denuncia es obra de la exgobernadora Osorio. En un primer momento, sostuvo que el audio era del 2010, cuando él no tenía ninguna injerencia ejecutiva dentro de la comuna. Se justificó diciendo que solo recomendaba la compra de baños portátiles. Sin embargo, cuando se le recordó que en ese tiempo era regidor, cambió su discurso: "Me agarraste. Lo que le digo de los S/ 15 000 era una broma. Eso (de la coima) nunca se ha dado", declaró.

Según Córdova, le pidieron dinero por las grabaciones, antes de que sean entregadas a los medios. "No les voy a dar nada. Ese señor es de (Javier) Ísmodes. Me quieren sacar plata", alegó.

Para coronar una gestión criticada, Córdova fue vacado de su cargo en 2016 por haber contratado a su cuñada en un puesto dentro del municipio de Samuel Pastor.

Favores y violencia

Durante la campaña del 2018, se lanzó a consejero por Camaná por Unidos por el Gran Cambio, sin éxito. Fuentes internas aseveran que Tito fue el principal financista del hoy gobernador en Camaná y Caravelí. "Ha puesto todo: mítines con conciertos, pintas en las dos provincias y 300 paneles con propaganda electoral. Está bien protegido junto a otros que ahora también están como asesores de Cáceres", contó el informante.

En febrero de 2018, fue denunciado por su propia esposa por violencia familiar. "Fue violencia verbal, pero nada más. Por qué me miran a mí si hay otros gerentes que tienen dos esposas", alegó justificándose.

Córdova descalificó todos los cuestionamientos y aseguró que Cáceres no le saca del cargo por el trabajo que viene demostrando. Señaló que lo están acosando con denuncias para sacarlo de Autodema. "Me siguen a todo lado. No puedo ni comer en la calle porque me toman fotos y dicen que como en lugares fichos (de clase). Demostraré por qué estoy donde estoy. Vas a ver que sacaremos Majes II", indicó.

José Hancco: Córdova no debe seguir en el cargo

El consejero regional representante de Arequipa, José Luis Hancco, sostuvo que Córdova no debe seguir siendo gerente de Autodema. Explicó que son varios los cuestionamientos que lleva y que dan mala imagen a la Región. Además, cuestionó su trabajo en cuanto el proyecto Majes Siguas II. Según Hancco, Córdova es de la idea de cancelar a la supervisora todo su pago, pese a que las obras no tienen mayor avance.

Silvio Arias, consejero por Castilla, refirió que no tiene detalles de las denuncias contra Córdova, pero que cualquier funcionario público debe tener una reserva moral para ejercer estos cargos.

Al rosario de denuncias contra el gerente, se suma la de un poblador camanejo por lesiones graves. Este contó que casi pierde la vista tras el ataque de Córdova. Ante esto, el funcionario aseguró que el denunciante también está relacionado con Ísmodes y que le hizo todas las pintas a dicho excandidato.

La fiscalía investiga a Córdova por el delito de negociación incompatible. Un tema del que dice no conocer.