Luis Bedoya Reyes: "Si no hiciera política, ya habría estirado la patita"

A poco de cumplir 100 años, el líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes considera que la política como un factor muy importante para mantenerse saludable. Por esta razón, organizará una gran celebración por su próximo cumpleaños el 20 de febrero.

"Yo me he sentido muy tranquilo todo el año, desde el 20 de febrero anterior. Ahí comenzaron. He vivido recorriendo los 100 años. Y estoy muy bien. La verdad es que uno no se da cuenta de que la edad avanza y no toma apuntes de lo que le ocurre", dijo Luis Bedoya Reyes en entrevista a Perú21.

El también exalcalde de Lima dijo que sigue la política peruana porque "si no lo hiciera, ya habría estirado la patita porque es parte de otra vitamina: la alarma, la risa, el drama, la huachafería, el acierto…". Agregó que "cuanto más tranquilo y sencillo vives, es cuando mejor te sientes".

A fines del 2018, Luis Bedoya Reyes recibió un reconocimiento por parte del presidente Martín Vizcarra, quien tuvo palabras de elogio para el fundador del PPC. ""Luis Bedoya Reyes es un joven centenario, el político más apreciado y reputado del Perú. Es, sin duda, el mayor referente de la política honesta en este país", dijo el mandatario.