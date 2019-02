Tecnocracia regional

Empezó siendo burocracia, luego eran técnicos, ahora se les conoce como tecnócratas. Por supuesto que no se trata de sinónimos. La burocracia vendría a ser la plana de trabajadores del sector público. Los técnicos son el personal especializado nombrado, pero de mando medio.

Sobre los tecnócratas existe teoría. En resumen: “Actores caracterizados por su alto nivel de especialización técnica en las altas instancias de decisión gubernamental; tienen influencia en los altos círculos gubernamentales”.

A parte de su formación especializada, deben tener expertise, la no tan reciente palabrita huachafa que se repite y que no es otra cosa que “demostrar cancha”.

Los tecnócratas no son funcionarios de confianza que la autoridad convoca. No, esos son otra pléyade que queda como deuda para otra columna. El tecnócrata no tiene bandera ni ideología, incluso carece de escrúpulos. ¿No que el Estado paga mal? Cómo así entonces este especialista se desperdicia en municipios, gerencias regionales o ministerios. Precisamente, como son tan buenos, encontraron la modalidad para que su sueldo mensual no baje de diez mil soles y, como diría un jurisconsulto, "sin IGV”. Me dejo entender, ¿no?

Una carretera. Un puente. Una represa. Una irrigación. ¡Que llamen a los tecnócratas! Ellos arman el proyecto, ven la factibilidad, la rentabilidad. ¿El SNIP? Los tecnócratas hablan el mismo idioma. Así que no hay problema.

En una entrevista a una autoridad y, ante la pregunta sobre una obra que no se debía ejecutar porque los especialistas mostraban argumentos, la autoridad respondió: “Yo también tengo mis especialistas y dicen lo contrario”.

“Persona que realiza cualquier clase de trabajo por una retribución económica con el único interés de ganar dinero”, eso dice el diccionario de la palabra "mercenario".

Si está claro qué es un tecnócrata, hagamos unas preguntas. ¿Cinco tecnócratas para resolver el problema del tránsito en la ciudad de Arequipa? ¿Otros cinco que destraben el proyecto Majes? ¿Cinco más que potencien el turismo en la región? ¿Cinco que logren culminar el puente Chilina? Cinco, los dedos de una mano. Y así para el megapuerto de Corío o la olvidada petroquímica. También, cinco capos en minería, especialmente en Tía María. Eso sí, que los cinco sean de preferencia made in Arequipa.