Vilcatomizando el debate

Resulta desproporcionado dedicarle más tiempo a Yeni Vilcatoma que el que se necesita para hacerle un meme. Pero hay algo en su enajenada denuncia de que Vizcarra se reunió “en paños menores” (?!) con el congresista Mamani. Algo que vale la pena examinar, una vez despejados todos los aires de pretendido sofoco de quienes la quieren amplificar. Algo de lo que pueden sacar lecciones el presidente y sus fans.

En principio, parece saludable que nuestra sociedad, finalmente, se esté animando por confiar en todo un espectro de funcionarios públicos. Vizcarra, José Domingo, Muñoz, Vela, Forsyth, Carhuancho, Susel. No son ni outsiders aventureros ni tecnócratas haciendo safari por el Centro de Lima. Todos han tenido una carrera previa –dependiendo del caso, más breve o más corta– en la administración del Estado. Esa experiencia no solo les permite conocer cuáles son los botones que se deben apretar, sino, también, entender que el éxito de su labor depende del respaldo ciudadano que reciban. Y, en un círculo virtuoso, la gente los respalda porque sienten que estos personajes están haciendo su trabajo como se supone que se debe hacer su trabajo. Sin temor a romper todos los huevos que sean necesarios para hacer la tortilla.

Todo esto tiene sus matices, por supuesto. Matices que unos convierten en crímenes inaceptables y otros simplemente se niegan a ver. Son simples verdades incómodas, pero son. A José Domingo y Carhuancho claramente se les ha pasado la mano con sus declaraciones. Muñoz, hasta ahora, simplemente está surfeando la ola de satisfacción ciudadana que ha generado el resto del grupo. Vizcarra, en un afán por resguardar una imagen pseudovirginal, ha mentido sobre su empresa y sobre sus reuniones con Keiko.

Y aquí volvemos –sorry– a Vilcatoma.

Hace medio año, en este espacio, se le dijo a Vizcarra que la labor histórica que le ha tocado requiere asegurarse de que el aprofujimorismo no tenga nada con qué chantajearlo. Esto significa, necesariamente, expiar su pecado original. Contarle al Perú la historia secreta detrás de su llegada al poder. Aún no lo hace. No debería ser costoso. La gente que apoya la causa anticorrupción podría apreciar que, a la larga, le haya sacado la vuelta a los matones del salón.

Todos los nombres mencionados líneas arriba se están enfrentando a mafias enquistadas hace años, a verdaderas estructuras de poder, cuyo interés es vilcatomizar el debate. Es decir, exacerbar la furia anticorrupción para que se lleve también a quienes han asumido su bandera. Por tanto, si estos realmente quieren llegar hasta el final no pueden dejar flancos abiertos. Nadie les pide ni espera que sean virginales. Lo que la gente celebra, ya se dijo, es que estén rompiendo huevos. Para eso tienen que asegurarse que no pueda aparecer una Vilcatoma que se los rompa a ellos.