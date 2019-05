El #GastelumendiChallenge

Acto primero.- Algo importante comienza a cambiar en el Perú. Ver a periodistas arremolinarse alrededor del congresista Mamani y no darle tregua a su cinismo, es muy alentador.

Escuchar a un periodista, René Gastelumendi, confrontarlo con su propia mentira y su intento de zafar cuerpo de lo que todos los peruanos vimos en ese video donde se jacta de haberle metido la mano a una aeromoza, debe llenar de orgullo al periodismo, a las mujeres y a la sociedad. Parece un acto pequeño, pero no lo es. Si René se hubiera quedado callado ante el intento de arrinconamiento del congresista, probablemente lo que se hubiera visto en los medios esa noche es a Mamani ‘poniendo en aprietos’ a un periodista y dejando establecida la idea de que el video de la mano zas tiene otras interpretaciones, que todos somos unos malpensados y que él es la víctima.

Neutralidad periodística no es dejar encubrir una realidad; ser neutral no es no meterse sino ser neutral con respecto de la realidad que se comunica. El congresista tiene derecho a decir lo que quiera y los medios la obligación de registrarlo, pero también es obligación del periodista no dejar que el sesgo que contradice la realidad sea el que prevalezca en la noticia. Intervenir y confrontar al entrevistado con lo que trata de maquillar, esconder, desdibujar, es ser un periodista con claros valores ciudadanos. Y un periodista es, primordial y esencialmente, un servidor de la ciudadanía.

Las palmas también para la periodista de ATV que atajó al congresista cuando este le da la espalda a Gastelumendi. Oportuna con micrófono en mano le pregunta reiteradamente por qué la ciudadanía tendría que dudar de la declaración de la azafata. Pregunta en extremo relevante porque la defensa manida de este tipo de ofensores sexuales es justo intentar desprestigiar a la víctima o su palabra. Mamani, entonces, huye despavorido y escaldado. Ese periodismo le hace mucho bien a la sociedad. Las personas nos sentimos representadas por un periodismo que se compromete con los valores a los que aspira la sociedad que compartimos.

Acto Segundo, la condena a Camino Forsyth.-

Una sala integrada por una mujer y dos hombres ha condenado a 11 años de prisión efectiva al sujeto Martín Camino Forsyth por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su entonces pareja Micaela De Osma Sovero. Micaela fue arrastrada por la calle, golpeada y amenazada con un cuchillo, y denunció que su pareja también intentó asfixiarla. En un país en el que al menos 80 mil mujeres al año reportan ser víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual (Ministerio de la Mujer, 2017) y en el que hay 10 feminicidios solo en lo que va del año, esta sentencia es una muy buena noticia.

A esto hay que sumarle las recientes disposiciones de la policía de sancionar a los efectivos que se nieguen a registrar casos de violencia contra la mujer; de permitir a la policía actuar de oficio aun cuando la víctima desista de la denuncia; y de permitir a la policía intervenir en un domicilio donde hay violencia flagrante, sin necesidad de la orden de un juez.

Todos esto, sin embargo, son pasos aún de bebé en relación al camino por recorrer. Forsyth ha sido sentenciado, pero la periodista Lorena Álvarez y la activista Arlette Contreras son aún víctimas de un sistema estructurado para proteger al violentador. Un sistema en el que la justicia no es predecible y otros intereses -contrarios al ideal de justicia- suelen dominar. Mientras la justicia se canjee por billetes en el Perú no se logrará un verdadero cambio. Tampoco mientras persistan las mentalidades sexistas (de hombres y mujeres), que minimizan la violencia sexual (ver caso blindaje de Fuerza Popular al congresista López Vilela). Es hora de aplicar el #GastelumendiChallenge a todos los perpetradores de violencia sexual y a sus cómplices blindadores.