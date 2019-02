Junta Nacional de Justicia

Señor Director:

Esta semana algunos de nuestros congresistas le han vuelto a dar la espalda al país al oponerse a la paridad de género en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Al tomar esta posición queda expuesto que no están conectados con la realidad que suele ser muy desfavorable para las mujeres.

Sin embargo, resulta paradójico que las principales voces que se oponen a la paridad de género o muestran indiferencia con respecto al tema sean integrantes de grupos políticos como el fujimorismo. Justamente el partido naranja es lo más lejano a un grupo que aplique la meritocracia. Empezando por su lideresa, quien pretendía gobernar un país sin experiencia laboral conocida, congresistas que tienen como mérito el dinero aportado a la campaña y los cargos que le regalaron a José Chlimper (director del Banco Central de Reserva).

Esperemos que nuestro Congreso se esfuerce por conocer las dificultades que se les pone en el camino a las mujeres para llegar a cargos importantes y no arruine la posibilidad de tener paridad de género. Hasta los propios opositores han admitido que sí existe un importante número de mujeres preparadas y ahora está en manos de los congresistas darles la oportunidad de participar.

cristian rebosio aguilar

dni: 73684413

Convenio en Laredo

Señor Director:

Se fortalecerán las cadenas productivas de palto, maracuyá y cuyes en Laredo de aproximadamente mil 200 agricultores, es el principal objetivo de una alianza entre el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Agricultura (GRALL), y el municipio de Laredo.

La GRALL asumirá costos de producción de plantones forestales y frutícolas a través de su vivero en la provincia Virú, además, realizará capacitaciones en manejo agronómico de los cultivos priorizados y programas de emprendimiento relacionados al agroturismo, agricultura urbana y forestación.

La municipalidad designará profesionales que brindarán asistencia técnica a los agricultores, para obtener mayores beneficios económicos al momento de comercializar sus productos.

rebeca moscol

rebecamoscoll@gmail.com

Comunidad cubana en Perú

Señor Director:

Desde hace varios años un número no pequeño, aunque tampoco alarmante, de cubanos llegó a estas benditas tierras suramericanas en busca de libertad, justicia, democracia y prosperidad. La inmensa mayoría de los cubanos en el Perú, hemos entrado al país de forma irregular, hecho que no nos permite en las leyes regulatorias de la Migración regularizar nuestra situación, aun cuando muchos estamos casados con ciudadanos/as peruanos/as y con hijos nacidos en el país. Muchos optamos por la solicitud del Refugio, pero no todos podemos cumplir con los requisitos que pide la Comisión Especial para los Refugiados, por lo que una vez negada la solicitud, quedamos a merced de nuestra suerte. Es triste que aún los cubanos habiendo transcurrido para muchos de nosotros varios años, permanezcamos a la sombra y sin reconocimiento por parte de autoridad alguna.

Hago público mi pedido de Amnistía al Gobierno de Perú y pensando en los más de 1.500 cubanos que estamos en este país para que no hayan más separaciones de familias, ya que por nuestra condición muchos enfrentan la deportación sin importar si estén casados con peruano/a o con hijos nacidos en Perú, lo que representa un doloroso hecho para las familias cubano-peruanas.

rafael gross

rafagross15@gmail.com