Pese a boicot inicial de FP, se aprobó ley de Junta Nacional de Justicia

El Congreso aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), primer resultado concreto del referéndum de octubre, con 78 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.

La JNJ será la encargada de reemplazar al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La aprobación de esta norma fue producto del consenso al que llegaron los presidentes de la comisiones de Justicia y Constitución, Alberto Oliva y Rosa Bartra, a iniciativa del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Por eso, al término de la sesión, ambos se abrazaron.

El oficialista señaló que la ley orgánica de la JNJ respeta la meritocracia, el principio de igualdad y no discriminación.

“Después de un largo trabajo llegamos a un consenso con la presidenta de la Comisión de Constitución”, expresó Oliva, mientras que Bartra tuiteó alegando que se dejaron de lado “los colores políticos”. Cabe decir que Fuerza Popular apoyó la ley de la JNJ posterior a los recambios impuestos por la fujimorista que ocasionaron que la votación se realice pasadas las 3 p.m.

Por la noche, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, saludó que los grupos de Bartra y Oliva hayan llegado a un acuerdo para que el Hemiciclo ratifique la ley orgánica. “Hoy hemos aprobado una ley fundamental para mejorar la justicia en el Perú. Este nuevo Congreso aprobó la ley de la JNJ, una muestra más de que cuando hay predisposición al diálogo se pueden lograr los objetivos”, dijo.

Según el vocero de Nuevo Perú (NP), Richard Arce, la aprobación de la ley de la JNJ, con las modificaciones de Bartra, representa que la Comisión de Justicia le cedió terreno. Por esas razones, NP votó en contra: el texto sustitutorio de la JNJ no cuenta con paridad de género, permite postular a personas investigadas y establece una secretaría técnica permanente en la Comisión Especial –encargada de elegir a los miembros de la junta– cuando esta es transitoria. “La paridad no era nada contrario a la meritocracia, sino que permite que el concurso sea parejo”, sostuvo.

Paridad de género

En efecto, la ley orgánica de la JNJ cuenta con meritocracia y respeto a la igualdad, pero no precisa la paridad en su texto oficial. Es decir, de acuerdo con estos parámetros, la junta podría ser conformada por menos de tres mujeres, contrario a lo que propuso el Ejecutivo en su proyecto original.

Esto ocasionó que durante el debate varios congresistas critiquen el dictamen final. “Se perdió la oportunidad de dar la paridad. Por eso la ciudadanía se consterna. Eso es para que vea lo importante que es el gesto en la política”, dijo Juan Sheput (PPK).

Del mismo modo, la parlamentaria de Cambio 21, Maritza García, invocó a que la JNJ debería estar conformada, al menos en un 30%, por mujeres. “¿Así pretendemos luchar contra la violencia de género?”, cuestionó.

Consultado por este diario, el presidente de Transparencia, Allan Wagner, consideró lamentable que el Congreso haya aprobado la ley de la junta sin paridad.

“Hubo una confusión en la discusión. Este punto no afecta la meritocracia porque las personas que integrarán la JNJ postularán por concurso”, explicó.

Requisitos

Un punto crítico en los requisitos es que podrán participar letrados sin sentencia. El propio Oliva no descartó que los investigados por corrupción en el CNM “podrían postular” a la JNJ. Por eso, antes de la votación, hubo reclamos, como los de Víctor A. García Belaúnde (AP). “Los candidatos bajo investigación no deberían concursar. Su conducta ya no es intachable y está en cuestión”, dijo el legislador.

Wagner, no obstante, tuvo una opinión distinta. El excanciller apeló que se debe respetar la presunción de inocencia. “Es un apreciación de orden constitucional”, precisó.

Otro punto en cuestión fue el levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones a los ganadores en integrar la JNJ. El dictamen de la comisión de Oliva pedía esos requisitos. Pero durante la sesión Bartra pidió eliminar el último. Y al final lo logró. El fujimorista Luis Galarreta apuntaló esa crítica. “¿Qué gente preparada va a aceptar que le levanten sus comunicaciones? ¿O queremos que postule la menudencia del país?”, indicó.

En respuesta, Yonhy Lescano (AP) consideró que en la JNJ deben estar personas dispuestas a levantar su secreto bancario y de comunicaciones. “¿O nos olvidamos de lo que hicieron los hermanitos?”, expresó.

También cuestionó que haya quedado abierta la posibilidad de que a la JNJ postulen militantes de partidos políticos. Arce explicó que podrán participar los que piden licencia, pero no los que se separen totalmente.

“Eso resta objetividad al proceso”, añadió.

Comisión especial

En otro escenario, la reforma aprobada en el referéndum también crea un órgano transitorio con el cual se elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en concurso público. Se trata de la Comisión Especial y estará presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. El organismo será transitorio y adjunto a la JNJ.

Sin embargo, para el abogado Ernesto de la Jara existen contradicciones en la ley respecto al proceso de selección. “Se dice que se respetará el orden de mérito y que se proclamará a los ganadores en orden estricto de los resultados, pero a la vez la norma dice que el postulante requiere cinco votos de la Comisión Especial para ingresar”, refirió. Y agregó que el primer dictamen decía que se podía sacar al fiscal de la Nación implicado en actos irregulares, pero lo borraron al final.

El presidente Martín Vizcarra fue más optimista y saludó la aprobación de la ley.

“Es un paso fundamental para que podamos recobrar la confianza en un sistema de administración de justicia transparente y eficiente. Este es un triunfo del consenso y los ciudadanos que expresaron su voz en el referéndum. Saludo el trabajo del Congreso. Esta es una muestra más de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos poniendo al Perú primero”, indicó

La secretaría dará un respiro en la verificación de hojas de vidas de los postulantes, mientras los miembros de la Comisión Especial cumplen sus funciones. Esta labor culmina cuando se elige a los miembros de la junta. El plazo para ello vence el 31 de marzo, fecha en que termina el estado de emergencia del CNM.

Acaba así la crisis generada por la difusión de los CNM audios y, pese a todo, esta parece ser la hora de los peruanos probos que apuntalen la necesaria reforma de la justicia.

La clave

- Pendientes. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia fue aprobada contra el reloj. Ayer venció la legislatura y las actividades se retomarán el 5 de marzo. Aún quedaron pendientes por aprobarse cuatro proyectos de reforma judicial que fueron enviados por el Ejecutivo en agosto del año pasado y que ya tienen dictamen de las comisiones de Justicia y Constitución.

Retos que le esperan a la JNJ y a la Comisión Especial

- A fines de marzo vence el estado de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Si para esa fecha la Comisión Especial logra elegir, a través de concurso público, a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia, esta institución tendrá seis meses para investigar los actos ilícitos que ocurrieron en el CNM.

- De la Jara destacó que ahora la JNJ tendrá más autonomía que el CNM. "Antes era el Congreso la institución encargada de destituir a los vocales que cometían faltas. Pero en el caso de la junta, será esta misma institución la que por su cuenta pueda vacar a algún magistrado que viole su ley orgánica", explicó. Otro factor positivo es que los resultados de las votaciones y evaluaciones serán de conocimiento público.

- Según la ley orgánica de la JNJ, serán vacados los magistrados que se reúnan con "las personas involucradas en los procedimientos a su cargo fuera del horario de atención de la institución".

- En el caso de la Comisión Especial, su primera tarea será designar a su secretario técnico.