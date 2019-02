Yeni Vilcatoma afirma que Vizcarra se reunió con Moisés Mamani el día de su juramentación

En una entrevista, la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, pidió a Martín Vizcarra aclarar si mantuvo o no una reunión en su hogar con su colega de bancada, Moisés Mamani, previa al acto de juramentación como presidente de la República, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuzcynski por la denuncia por una supuesta compra de votos a favor del exjefe de Estado ante un pedido de vacancia que se debatía en el Parlamento.

"Yo quisiera hacerle una pregunta al presidente Martín Vizcarra. El día de la juramentación ¿se reunió con el congresista Moisés Mamani?", sostuvo la parlamentaria en el noticiero matutino de ATV. "Quiero que responda si el día la juramentación para asumir el cargo de presidente, si se reunión en su casa o no con el congresista Moisés Mamani. Y que incluso el presidente se encontraba en paños menores. Yo quisiera saber si va a reconocer o no esa reunión. Que le pregunten qué es lo que hablaron y si el presidente va a reconocer o no esa reunión", agregó Vilcatoma.

A pesar de que la parlamentaria no precisó de dónde obtuvo esta información, insistió con la pregunta, dejando entre líneas que el origen de su mandato era cuestionable, pues podría tratarse de una conspiración entre ambos a fin de provocar la salida de PPK. En otro momento, la congresista afirmó que ambos viven en el mismo condominio, ubicado en el distrito de San Isidro.

PPK renuncia, Vizcarra asume

El 23 de marzo del 2018, Martín Vizcarra juramentó en Palacio como nuevo presidente de la República luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara al cargo debido a que se vio involucrado en una presunta compra de votos a fin de que no se acepte el segundo intento de vacancia en su contra. El hoy mandatario, entonces vicepresidente y embajador de Canadá, arribó a la capital para vestir la banda rojiblanca.