Recomposición de las comisiones se dilataría hasta marzo

La decisión del Consejo Directivo del Congreso respecto a la recomposición de las comisiones parlamentarias debe ratificarse en el Pleno, así lo precisó la legisladora de la bancada de Cambio 21, Maritza García.

En ese sentido, dijo que depende del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, liderar este proceso.

"Corresponde poner a votación de acuerdo al reglamento del Congreso, según el artículo 31. Se tiene que someter al Pleno. Se tiene que someter a votación", reiteró.

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, se mostró hermético sobre si hoy se convalidará la recomposición y dijo que en caso no se concrete, se tendrá que esperar hasta marzo para que se vea en el Pleno.

Que se vote ya

En tanto, el portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, consideró que debería someterse a votación de una vez. Manifestó que en la sesión plenaria de hoy se debe dar validez a la decisión del Consejo Directivo.

"Queremos que para que no existan dudas ni reclamos, que el presidente del Congreso ponga al voto en el Pleno. Esto ya está resuelto. Solo es una formalidad para que nadie cuestione esta decisión de la recomposición de las comisiones", afirmó.

En ese sentido, Quintanilla explicó que luego de su aprobación, el Congreso debe informar a cada comisión sobre los nuevos integrantes de estos grupos legislativos.

Por su parte, el ex oficial mayor del Congreso José Élice aclaró que hasta que no se apruebe en el Pleno, la reformulación de las comisiones no se puede hacer efectiva.

No obstante, también señaló que la Comisión Permanente podría aprobar este punto aún pendiente en la agenda de Daniel Salaverry.

Los cambios de hoy

Fuerza Popular ha perdido mayoría en varias comisiones, entre ellas la de Ética, la de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y de Acusaciones Constitucionales.

Asimismo, según fuentes del Congreso, se viene trabajando un cuadro más preciso sobre la proporcionalidad en la Comisiones Ordinarias.

Personas cercanas al segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, afirman que él estaría impulsando una moción de censura contra Salaverry, pues no está de acuerdo con el accionar del hoy exfujimorista.

Chihuán reaparece

Ayer, la primera vicepresidente del Congreso, Leyla Chihuán, reapareció ante la prensa luego de que hace unos meses estuviera bajo el escrutinio público por afirmar que el sueldo de congresista, de casi 16 mil soles, no le alcanzaba debido al ritmo de vida al que está acostumbrada.

Dijo estar muy incómoda por la forma en que se ha conducido Salaverry e insistió en que el presidente del Legislativo le ha faltado el respeto a Luz Salgado.

"Ante todo, los congresistas entramos en igualdad de derecho. Respetos guardan respetos. No concibo que en una etapa de tu vida te comportes de una manera y luego hagas lo contrario", declaró.

Incluso, la fujimorista dijo que ha evaluado varias veces su permanencia en la Mesa Directiva.

“He pensado más de dos veces en renunciar a la Mesa Directiva, pero no me queda claro si lo puedo hacer", sostuvo la fujimorista. ❧

