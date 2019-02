Sobre la currícula escolar

Evaluación usando letras

Idel Vexler, exministro de Educación.

El Perú es pionero en la aplicación de la evaluación cualitativa utilizando letras. Es un éxito en inicial y está consolidándose en primaria. En el Currículo Nacional aprobado en 2016 se dispone con acierto extender este sistema de evaluación a la secundaria. Por eso es preocupante que -de un momento a otro y faltando cerca de un mes para el inicio del año 2019- la viceministra pedagógica haya decidido generalizar en todos los colegios públicos y privados de Secundaria la evaluación cualitativa. Y usar los siguientes calificativos: LMS (logro muy satisfactorio) antes AD; LS (logro satisfactorio) antes A; LB (logro básico) antes B; LI (logro inicial) antes C. ¿Por qué en vez de seguir usando la misma escala de letras de Primaria que ya conocen los maestros y los padres de familia, la cambian con nuevas letras? ¿Por qué no se capacitó a los docentes? ¿Por qué no se comienza con un “plan piloto” o con “el primero de Secundaria”?

Excluyen a padres de familia

Rodolfo Cotrina, vocero Padres en Acción.

Desde hace más de dos años, el Minedu pretende imponer en forma obligatoria un currículo escolar rechazado por la gran mayoría de padres de familia. Es evidente (y así está demostrado en el juicio) que el currículo se hizo sin la participación de la sociedad civil, lo que incluye a padres de familia. Por eso, en primera instancia, el Poder Judicial dio la razón en parte a la demanda de acción popular presentada por la asociación civil Padres en Acción. Esta sentencia determina que el Minedu elimine el concepto ideológico de construcción social del género y que cumpla la Ley General de Educación implementando un mecanismo participativo, transparente y efectivo para hacer cambios en las políticas educativas. Es así como se ejerce la rectoría proclamada. Sin embargo, el Minedu insiste en un proceso que excluye a los padres de familia de la comunidad educativa.