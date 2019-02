Yo vengo a ofrecer mi corazón

Una vez le envié a alguien un mensaje que llevaba por asunto el título de esta columna, que es el nombre de una canción. Y era literal, lo juro. Se trata de la ofrenda máxima en bandeja de plata, como en la escena sangrienta de Indiana Jones. Ten, tómalo todo, ya no es mío, llévatelo contigo, hazte un anticucho. El músculo ese palpitando fuera del cuerpo, y el cuerpo sin su epicentro reducido a un monstruo de hojalata. Yo lo hice, regalé mi alma y me pasé un largo tiempo haciendo ruidos huecos, sin reconocerme en mi espejito.

No hablo de estar enamorada, que esa es la parte buena, cuando los amantes viven de meterse cristales en la boca mutuamente. Hablo de cuando después de avanzar un trecho, algo se desequilibra y tú llevas la mochila llena de piedras gordas y ardientes, pero aun así no todo está perdido, pues, y entonces vienes a ofrecer tu corazón, como diría Fito Páez (que me imagino no siempre estuvo rodeado solo de mariposas technicolor, también de mariposas en blanco y negro, y de murciélagos), a cambio de algo.

Hablo del último sacrificio, la entrega definitiva, quién no lo ha hecho, quién no ha pecado, quién no se ha dado otra oportunidad con el cheque en blanco y dejado camelar por el diablo del amor romántico y el amor a secas hasta quedar convertida en cáscara. Mi lado Lord Byron me dice que solo a eso se le puede llamar vivir, esa insólita intensidad, esa falta de aire. Mi lado superviviente me dice que corra lo más rápido posible, coja mi corazón de la bandeja y me lo meta como un cirujano de vuelta en el pecho.

Quería publicar esto antes de que entremos de lleno en febrero y todo el mundo empiece a sospechar, a verborrear sobre las dimensiones y alcances del amor, a pedirme opiniones, a hacer chistes. Me gustaría pensar que hay en alguna parte una misteriosa fórmula de entregarse sin perderse, de ofrecer lo mejor de nosotros sin despellejarnos. Quería preguntarme aquí públicamente, si vale la pena o hay que irse mejor tranquila, despacio, como se va la esperanza. Y no voy a contestarme, advierto, porque de eso ya se encarga la vida.