Odebrecht: exgerente de la Banca de Andorra desmintió versión de Miguel Atala

El Equipo Especial Lava Jato viajó el último lunes al Principado de Andorra para realizar diligencias a exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra que utlizaron cuentas y offshores con el objetivo de realizar envíos con dinero ilícito de Odebrecht al Perú y otros países.

En este sentido, la fiscal Norma Mori tomó la declaración de Francesc Pérez, exgerente general de la Banca Privada de Andorra, y este desmintió la versión de Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno de Alan García.

La empresa Ammarin Investmen recibió, entre febrero de 2007 y 2008, alrededor de más de un millón 300 mil dólares de Klienfeld Services, offshore de la constructora brasileña. De esta manera, Atala había mencionado que fue su socio Tali Hamideh quien realizó la gestión con Odebrecht para abrir una cuenta.

No obstante, Pérez declaró que los únicos contactos que tuvo para abrir dicha cuenta fueron Miguel Atala y su hijo Samir, no Tali, como lo sostenía el exfuncionario de Petroperú. Además, también admitió que se reunió con Luiz da Rocha Soares, ex funcionario de la 'Caja 2' en Brasil.

La República pudo conocer que Francesc Pérez contó en la diligencia realizada durante aproximadamente seis horas que Andrés Norberto Sanguinetti, quien gestó la cuenta de Odebrecht en la Banca de Andorra, le indicó que Atala sería su cliente.

Entre otras revelaciones, el exfuncionario de la BPA señaló que admitió que hubo una reunión con Carlos Nostre, director de contratos de Metro de Lima en el segundo gobierno de Alan García.

Es necesario apuntar que a las 9:30 a. m. (hora de Andora), el fiscal José Domingo Pérez interrogará a Francesc Pérez sobre el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, en los que están implicados Jorge Cuba , Edwin Luyo, entre otros.