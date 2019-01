Dentro del campo de la ley

Una consecuencia generada por la inseguridad ciudadana por la que atraviesa el Perú es el peligro que la sociedad asuma posiciones extremas para enfrentar la delincuencia, yendo inclusive contra los más elementales principios de la ley. El caso Bolsonaro en Brasil es una expresión de ello y en el Perú lo sucedido con el suboficial Miranda en Piura puede ser la punta del iceberg de lo que se incuba en nuestra sociedad. En efecto, ante la actuación del Ministerio Público y la Sala Judicial que determinó la prisión preventiva del policía por abatir a un presunto ladrón, que sin armas habría arrebatado un celular a su víctima, se generó una reacción contraria a la actuación de fiscales e instancia judicial y todos arremetieron contra ellos, sin apreciar y menos dar a conocer los detalles técnicos, como son: el presunto ladrón no portaba armas (corroborado por testigos y prueba balística), el disparo lo recibió por la espalda y por lo tanto no se dio la proporcionalidad que la ley exige a la intervención policial, peligro de obstaculización por razones obvias. Sin embargo, los operadores de justicia tuvieron que soportar la feroz arremetida de los medios informativos, del ministro del Interior, de los mandos policiales y de la mayor parte de la ciudadanía que justifica la muerte en esas condiciones que la ley sanciona.

Y el colmo del aprovechamiento mediático ha sido el proyecto de ley de un congresista que pretende darle no solo impunidad a la acción policial, sino la atribución de suspender los derechos humanos de los presuntos delincuentes, con lo que nos encontraríamos a un paso de la sociedad que aspira establecer el presidente Bolsonaro en Brasil. Perseguir la delincuencia sí, pero dentro del campo de la ley.

Rumbo al Bicentenario

Se ha vuelto común escuchar a los políticos hablar del país que queremos tener para cuando llegue el Bicentenario en el 2021. Sin embargo, ser un mejor Perú para cuando llegue esa fecha no debería ser un tema que se tenga que circunscribir a los políticos. Lamentablemente no existe un claro interés en que el crecimiento y desarrollo sea verdaderamente a nivel nacional. Por ello, uno de los retos para el Bicentenario es convertirnos en un país que no sea centralizado. En la actualidad seguimos viendo que el trato que se le da a Lima es diferente al que recibe el resto del país.

Los peruanos debemos exigir que no se normalice el centralismo y que no se vea al país como una especie de almacén a donde se mira solo cuando se quiere sacar algo. Una muestra de esto son los reclamos por contaminación minera. Si ocurriera en Lima sería un escándalo. Ojalá que para el Bicentenario seamos un mejor país pero para todos los peruanos y no solo para una élite limeña.

Ordenamiento universitario

El espíritu de la Ley 30220 es propiciar el ordenamiento universitario (académico y administrativo) ante el desorden propiciado por el DL 882, con la complacencia y desidia de la ex-ANR de Orlando Velásquez Benites y compañía. Lo que sucede es que algunos rectores al defender sus intereses empresariales, sin dar una educación universitaria con condiciones mínimas de funcionamiento y que creyeron contar con la mayoría política de la Fuerza K, siguen empecinados en traerse abajo la Ley 30220. No me cabe ninguna duda de que aquella es perfectible y que la Sunedu debe mejorar sus procesos.

