Feminicidios nunca más

Educación es la clave

Richard Acuña Núñez, congresista de la República.

Si el 2018 cerró con cifras estremecedoras de feminicidios y violencia contra la mujer, en el inicio del 2019 se evidenció que nada hemos avanzado. 10 mujeres fueron asesinadas solo por el hecho de ser mujer. ¿En qué estamos fallando?

La idea de igualdad, respeto y no violencia toma forma en clase y en casa. No habrá un cambio en nuestra sociedad a menos que la educación forme parte activa.

Por eso, urge que el Ministerio de Educación evalúe su currículo nacional y empecemos a trabajar juntos para formar mejores personas; desde casa, eliminar estereotipos que permiten a los hombres ejercer poder sobre las mujeres. Necesitamos también que colectivos ultraconservadores reflexionen y no se limiten a guardar silencio sobre esta lamentable realidad.

El reto que afrontamos empieza por nosotros mismos, cambiando nuestro comportamiento social y educando a nuestros niños en valores.

Feminicidios, ¡basta ya!

Claudia Valdeiglesias Añorga, docente universitaria.

A nivel nacional cerramos el 2018 con 149 feminicidios perpetrados por parejas, esposos o simplemente acosadores furibundos que no aceptaron no ser correspondidos. En la mayoría de casos, antes de ser asesinadas fueron maltratadas, envilecidas con un trato machista, lastimándolas en su dignidad de ser humano. Muchas se quedaron con esas parejas, por sus hijos, por sus familias, por miedo, y sobre todo por no saber cómo enfrentar la situación. Este 2019, durante el primer mes, ya se registran 10 feminicidios más. Como sociedad debemos actuar decididamente, denunciando los casos que tengamos cerca. Denunciando si nosotras mismas somos víctimas de estos delitos. Y en casa, hombres y mujeres debemos criar hijos sin machismo. Basta de tanta indiferencia. Los niños que crecen en hogares donde se ejerce violencia pueden volver a repetir estos patrones de conducta. Es hora de frenar esto, ¡ya!