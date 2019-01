Meléndez considera una "exageración" interpelación contra ministro de Cultura.

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, consideró que la moción de interpelación en contra del ministro de Cultura, Rogers Valencia, por la sustracción de manuscritos históricos y la construcción de un hotel en el Cuzco, es una "exageración".

"Me parece que lo primero que debió haberse hecho es invitar al ministro Valencia a la Comisión de Cultura. Si en caso allí no satisface, podemos ir a un nivel superior, pero ir de frente a una interpelación sin antes conocer a fondo y que él dé las explicaciones, me parece francamente una exageración", dijo a El Comercio.

Jorge Meléndez recordó que el ministro Rogers Valencia tiene menos de dos meses en el cargo y resaltó que la obligación de todos los ministros es acudir al Congreso de la República a dar explicaciones ante cualquier situación en las instancias correspondientes.

"Invitamos al ministro para que no se generen más dudas y por un tema de transparencia, siguiendo la política que ha emprendido el Gobierno del presidente Vizcarra, que es luchar contra la corrupción. Las cosas deben estar claras. El Ejecutivo es el más interesado en aclarar las dudas", agregó.

Hay dos casos por los cuales se le cuestiona al ministro de Cultura. El primero tiene que ver con la construcción de un hotel que daño el patrimonio cultura en Cuzco. A la empresa encargada, pese a los daños causados, se le quitó la multa interpuesta en un primer momento.

El segundo caso concierne a la sustracción y venta de material histórico del Archivo General de la Nación, revelado en un programa periodístico.