Heresi anuncia cambios “importantes” en partido Peruanos por el Kambio

El legislador no agrupado Salvador Heresi anunció que en los próximos días se darán “cambios importantes” en el partido Peruanos por el Kambio, del cual continúa siendo secretario general tras su renuncia a la bancada oficialista.

En conferencia de prensa, tras anunciar su incorporación a la nueva bancada Acción Republicana junto disidentes de otras cuatro agrupaciones parlamentarias, Heresi adelantó que PpK formalizará su cambio de nombre.

“El partido en los próximos días va a tomar cambios importantes. El cambio de nombre es una de ellas”, apuntó el también ex ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Seguramente habrán acuerdos del partido para hacer un llamado a los congresistas que tienen militancia de Peruanos por el Kambio a asumir una posición política con el gobierno del presidente Vizcarra y con el Parlamento Nacional”, acotó.

En noviembre del 2018, Salvador Heresi renunció a la bancada PpK por, según sustentó, discrepancias con el manejo político del partido. Desde entonces precisó que su posición en el Congreso iba a ser “institucional”.

Acción Republicana, por otro lado, es una nueva agrupación conformada por, además de Heresi, por Pedro Olaechea (ex PpK), Maria Herrera (saliente de Cambio 21), Julio Rosas (ex APP) y Jorge Castro (ex Frente Amplio).

Según precisó Rosas, esta bancada trabajará en “defensa de la vida, que es el primer derecho universal; en defensa de la familia como base fundamental de la sociedad peruana, y en defensa de las libertades que corresponden a todos los peruanos: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de consciencia”.