APP presenta moción de interpelación contra ministro Valencia

Este miércoles se presentó una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Rogers Valencia, para que explique la medida de su cartera para declarar fundada la apelación de la empresa Inmobiliaria R y G para anular una multa recibida por la construcción del hotel Sheraton en Cusco.

El pedido fue presentado por la congresista Rebeca Cruz de Alianza Para el Progreso y cuenta con el respaldo de distintos colegas de su bancada y de otras agrupaciones.

La medida también se propone por el “robo y tráfico” de documentos del Archivo General de la Nación. El pliego interpelatorio consta de doce preguntas sobre ambos temas.

La Dirección Desconcertada del Cusco no solo había detenido la edificación del hotel Four Points by Sheraton en la calle Saphi, incurriendo en la destrucción de una construcción republicana de dos pisos, también se sancionó a la constructora Inmobiliaria R y G S.A.C. con cuatro multas que suman más de 1940 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). El pago económico era de más de 4,6 millones de soles.

No obstante, dos resoluciones, firmadas por el ministro Rogers Valencia, declararon infundadas las sanciones, favoreciendo a la empresa. Desde Cultura se señaló que la medida fue para iniciar un nuevo proceso contra la constructora.

En el caso del Archivo General de la Nación, la congresista expone que se sustrajeron 23 documentos históricos, en el que tienen las firmas de José de San Martín, Ramón Castilla, Andrés Avelino Cáceres y Miguel Grau. El año pasado ya se había denunciado la pérdida de cuatro Constituciones que estaban en este lugar.

