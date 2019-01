Valores

Señor Director:

El mejoramiento de la calidad educativa es y sigue siendo el reto para los maestros del Perú. A poco de iniciarse el nuevo año escolar, es necesario recordar la importancia del proceso del aprendizaje de los conocimientos de cada área curricular (desarrollo de la inteligencia intelectual) en Educación Básica Regular, que deben ser metódicos, prácticos y utilitarios. Asimismo, es importante la formación de los valores axiológicos en el alumno o alumna (desarrollo de la inteligencia emocional) y se modele el adecuado comportamiento de la persona donde primen el respeto, la honradez, la veracidad, la solidaridad y demás valores éticos, morales, cívicos, etc., en Educación Inicial, Primaria y Secundaria y se logre a futuro un nuevo ciudadano socialmente aceptable.

Es preocupante ver ahora a niños y jóvenes, por ejemplo en el transporte público, que no tienen ninguna formación de valores, porque no saben respetar, no ceden el asiento a los adultos o madres con niños y prefieren jugar cómodamente con sus celulares y el ‘WhatsApp’, lo cual demuestra que no reciben buenas orientaciones en el hogar o una buena educación en las instituciones.

Las exigencias para mejorar la calidad de las personas comienzan en el hogar, con los padres, pero es de mayor trascendencia la función de la institución educativa, donde los niños y niñas pasan el mayor tiempo del día y el maestro es un importante factor de cambio, en cuyas manos está el verdadero desarrollo del país a través de la buena educación.

SIXTO EDUARDO CANCHANYA

DNI: 09319630

Educación religiosa

Señor Director:

Por muchos años nuestro país ha visto a la iglesia acaparar la educación privada y hasta puso al servicio de la religión a los colegios nacionales. Si bien este tema no es nuevo, vale la pena reflexionar al respecto en esta época en que muchos acusan al enfoque de género de “meterse” con los hijos pero pasan por alto lo que varias religiones hacen en un acto que atenta contra la libertad.

Las leyes nos dicen que recién después de los dieciocho años puedes: votar en las elecciones, tomar alcohol y obtener licencia de conducir porque, en teoría, a esa edad se considera que la persona es lo suficientemente madura y responsable. Sin embargo, podemos ver que desde antes de los cinco años los centros educativos inducen a los niños a seguir una determinada creencia.

Nadie está obligado a matricular a sus hijos en un colegio religioso pero es una realidad innegable que la educación nacional no pasa por su mejor momento y los colegios con mejores profesores e instalaciones son los religiosos. Quizá sea momento de pensar en los derechos de los niños, quienes deberían ser libres de elegir si quieren o no tener una creencia y no tener que verse presionados por familiares o profesores.

cristian rebosio aguilar

dni: 73684413

Examen a docentes

Señor Director:

Solicitamos que el MINEDU respete y los profesores podamos ser adjudicados de acuerdo al cuadro de méritos 2017, donde rendimos nuestro examen, como el de EBA (Educación basica alternativa), el requisito solicitado, no lo tiene ningún docente. Según el anexo 3 “A” : para ser adjudicado debemos tener título en la modalidad. No es justo que pasemos a una 3 fase, tramo II... habiendo ganado un concurso al rendir un examen a Nivel Nacional. Ninguna universidad expide estos títulos, por lo tanto orientarse mejor, señores funcionarios.

teresa villegas cubas

dni: 16706329