El único camino: La pluralidad

La reciente decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de modificar la composición del Consejo Directivo consagra la pérdida del control del Parlamento por parte de Fuerza Popular y su aliado menor, el Apra.

Antes debieron aceptar el paso previo, es decir, la incorporación de los representantes de las nuevas bancadas precisamente a la Junta de Portavoces, acatando el mandato del Tribunal Constitucional.

A dos años y medio de su elección, el actual Congreso es relativamente nuevo. Salvo cuatro legisladores accesitarios que reemplazaron a los desaforados, los inquilinos del Legislativo son los mismos. Lo distinto es la correlación de fuerzas cuyo principal dato es el desmoronamiento de Fuerza Popular que en lo numérico ha pasado de 73 a 55 legisladores, y que en lo político ha perdido la iniciativa como poder del Estado opuesto enconadamente al Ejecutivo.

El Congreso tiene ahora 10 grupos parlamentarios, y no podría asegurarse que este resultado se deba a un transfuguismo masivo. Obedece más bien a los procesos internos de carácter político que transformaron las bancadas de Fuerza Popular y PPK, de donde salieron las tres nuevas bancadas.

Por lo señalado, es saludable que esta correlación de fuerzas se concrete en la perspectiva de un Parlamento más plural, que ejerza el encargo ciudadano en una nueva etapa, sin un grupo hegemónico y corrosivo de la gobernabilidad al mando, conservando sus atributos constitucionales de independencia, control político y colaboración.

La alianza fujiaprista resiste a la democratización del Congreso; en las últimas horas impidieron con su inasistencia que sesione el Consejo Directivo que debía instalarse con su nueva composición. Para hacer efectivo el boicot contaron con la participación de los tres vicepresidentes de la mesa directiva que olvidaron que representan a todo el Congreso y no solo a Fuerza Popular.

No podrá democratizarse el Congreso si no se concretan los cambios en el Consejo Directivo, y si junto a ello no se afirma la nueva hoja de ruta para esta etapa, a través de la recomposición de la Comisión

Permanente, las comisiones ordinarias, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El Congreso no puede mantener enclaves autoritarios con una agenda opuesta a la que determina la nueva y plural distribución de fuerzas del Legislativo. Eso incluye los cambios en el manejo administrativo del Parlamento, ahora en manos de funcionarios designados por los exasesores Pier Figari y Ana Vega. En el aparato administrativo del Parlamento sobrevive el espíritu del chat ‘La Botica’.

La opinión pública ha entendido en medio de esta crisis política el valor de un Parlamento que no se enfrente a las reformas y que preserve la lealtad al sistema democrático. Eso explica en gran parte la casi duplicación de la aprobación del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el todavía débil aumento de la aprobación del Parlamento como institución. El Congreso no debería desaprovechar esta oportunidad.