Chau, Cipriani

Adiós, Cipriani, no te extrañaremos. Ni a ti, ni a tus Marlboro rojo, o a tu doble moral. No extrañaremos las vergüenzas a nivel internacional que nos hiciste pasar cuando se descubrió que plagiabas al papa Benedicto XVI en tus columnas de El Comercio (plagio por el que terminaron retirándote de su fila de columnistas).

No extrañaremos tus insultos, cuando decías que la Coordinadora de Derechos Humanos era una cojudez. Porque llenabas tu boca de palabras hipócritas de paz, unión y misericordia, pero enviabas el peor de los mensajes a los jóvenes, a las mujeres a las que insultaste y culpaste de la violencia y el machismo. No te extrañaremos en tus intentos de controlar la Pontificia Universidad Católica del Perú y, aunque todavía haya juicios y apetitos legales de por medio, no tendrás más el arzobispado para sostener tus falsos aires de grandeza y para escudarte en un cargo de autoridad que nunca ostentaste con dignidad.

No nos sentimos orgullosos cuando fuiste condecorado con Medalla de Honor por este nefasto Congreso –que felizmente no podrá reelegirse– a manos de Luis Galarreta. No extrañaremos tu defensa de “la vida” y de “la familia”, un disfraz para lo que en realidad era una apología al odio, a la discriminación y a la homofobia. Tampoco tu discurso político disfrazado de valores, que en realidad apuntaba a estrechar redes con tus aliados de siempre en el fujimorismo. Ahora no te queda líder o lideresa, tus referentes están tras las rejas, manchados por acusaciones de corrupción.

A partir de marzo arranca una nueva esperanza para la renovación del mensaje eclesial, un mensaje frente a una iglesia que necesita reconstruirse por dentro y recordar el verdadero ímpetu de trabajar por los más necesitados, los más vulnerables. Recordar que la verdadera vocación de alguien cercano a Dios –o al menos así nos enseñaron– es servir.

Siempre he creído que no hace falta ser una persona religiosa para ser una persona con valores, pero creo que inversamente es distinto. Las autoridades en la Iglesia, ahora más que nunca, tendrán que ser intachables. Seguro lo ha sido y lo seguirá siendo el padre Carlos Castillo, electo arzobispo de Lima, quien arranca con el pie derecho hablando fuerte y claro sobre el tema del Sodalicio, mostrando voluntad para reunirse con las víctimas de abuso sexual.