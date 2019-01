Descartan que hija de Richard Concepción Carhuancho haya sido secuestrada

El General Óscar Gonzales Rabanal ha descartado que la hija del juez Richard Concepción Carhuancho haya sido secuestrada. De acuerdo a la versión que manejan, la menor de 13 años Andrea Concepción Alvarado, habría salido de su casa de manera voluntaria.

"No hay secuestro, no hay un hecho ilícito. La información complementaria que ha obtenido la Policía especializada, nos hace presumir que el hecho tendría un móvil de carácter personal. No puedo dar los detalles por la condición de menor, es parte íntima de la familia. Estamos orientados a la búsqueda por el lugar donde presumimos esté", dijo el General Óscar Gonzales Rabanal, Director Contra la Trata de Personas de la PNP.

Se conoce que la denuncia de desaparición de la hija del juez Richard Concepción Carhuancho fue realizada por la madre de la menor. Desde la Policía vienen trabajando para hallar lo más pronto posible, así lo señaló el General Óscar Gonzales.

"Se descarta todo acto de acción violenta. No hay acción de terceros. Hemos analizado las llamadas telefónicas, hemos evaluado las redes sociales, los lugares de comunicación. Todo eso nos lleva a plantear una hipótesis […] Esperemos obtener resultados en las próximas horas", declaró el General a canal N.