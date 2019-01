APP evaluará plantear censura de Chihuán y Tapia del Consejo Directivo

El vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, anunció que su bancada evaluará plantear la censura de los congresistas Leyla Chihuán y Segundo Tapia —miembros de la Mesa Directiva en este órgano—, por no asistir al Consejo Directivo de esta tarde.

Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, había convocado para las 5:00 p.m. a los miembros del Consejo; sin embargo, no asistieron los representantes de la Mesa Directiva ni los miembros de Fuerza Popular y el Apra. La sesión se tuvo que suspender por falta de quórum.

“Se dé la censura de los vicepresidentes (de la Mesa Directiva) que de manera injustificada no están presentes y simplemente están desairando al país que en estos momentos claman por una salida democrática a esta crisis que ellos mismos han causado”, remarcó Vásquez durante su intervención.

La congresista Yeni Vilcatoma también es vicepresidenta de la Mesa Directiva y no asistió esta tarde. No obstante, Salaverry informó que la parlamentaria le justificó con anticipación que no podría acudir por un problema familiar.

César Vásquez precisó en esta línea a La República que por este hecho no se contempla tomar acciones por la ausencia de la parlamentaria en mención. Sí cuestionó que Chihuán y Tapia hayan estado durante el pleno que horas antes de desarrolló.

“Vamos a elaborar los argumentos (para impulsar la censura) y, de acuerdo a ello, lo presentaremos. Mañana comenzará a correr las firmas para la moción para que luego sea presentada al pleno para que se vote su admisión”, explicó.

Salaverry informó al término de la suspensión del Consejo Directivo que mañana a las 08:30 a.m. se realizará una nueva sesión. En esta línea Vásquez sostuvo que si este miércoles Chihuán o Tapia asisten, se evaluará no impulsar la medida de censura.

“Los integrantes de Fuerza Popuar y el Apra simplemente demuestran que están juntos una vez más. Tienen un pacto infame y buscan boicotear los acuerdos que por mayoría se han acordado”, acotó el portavoz de APP.