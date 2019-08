Comisión de Defensa solicitará facultades investigadoras por satélite Perú SAT 1

Este lunes, la comisión de Defensa, presidida por Jorge del Castillo, aprobó solicitar facultades investigadoras al Pleno del Congreso en el caso de la compra del satélite Perú SAT-1 en el gobierno de Ollanta Humala.

La decisión del grupo sucede, según el congresista de Apra, por las inasistencias de Pedro Cateriano, quien fue citado en dos ocasiones por la adquisición hecha mientras era ministro de Defensa. Además, por un contrato de esta cartera al que no pudo acceder el Ministerio Público por tratarse de secreto de Estado.

“A Cateriano, se le ha invitado dos veces: en la primera respondió que deseaba saber los puntos que iba a tratar, y se le remitió 15 preguntas en torno al problema, pero ahora, conociendo las interrogantes manifiesta su decisión de no asistir”, expresó Jorge del Castillo.

El parlamentario aprista indicó que “la Fiscalía nos ha mandado el expediente, por eso les puedo informar que el archivamiento se basa, sustancialmente, en que no tuvieron a la vista el contrato porque el Ministerio de Defensa no se los pasó, dado que estaba prohibido al tratarse de un secreto de Estado, pero ese no existe para una comisión investigadora”.

No obstante, Pedro Cateriano ha expresado que el pedido “no se ajusta con lo dispuesto a la Constitución”, asegurando que no tiene información sobre cualquier falla técnica del satélite Perú SAT-1.

Además, el exministro de Defensa recordó que ya informó a una comisión investigadora del Congreso, presidido por Luciana León, y por el Ministerio Público sobre el caso, añadiendo que las consultas que le enviaron ya fueron absueltas.