Gobierno elabora nueva ley de negociación sin la participación del MTPE

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció, en setiembre del año pasado, que estaban trabajando en una ley que regule el derecho a la negociación colectiva entre los trabajadores públicos.

Dicha iniciativa, que buscaba hacerle frente a la propuesta que prosperó en el Congreso para una ley sobre el tema, estaba trabajándose a nivel de Presidencia del Consejo de Ministros.

Desde el Ministerio de Trabajo, la gestión de Christian Sánchez confirmó que estaban participando en dicho grupo de trabajo. Si bien la ley está relacionada al sector público -que es competencia de Servir-, la presencia del MTPE buscaba garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Perú ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El proyecto de ley del Gobierno no es público aún y tampoco se ha presentado al Congreso, pero la actual ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, confirmó que este trabajo continúa a nivel de Presidencia del Consejo de Ministros.

“Hay una mesa de trabajo presidida por el viceministro de Gestión Pública y Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con Servir. Están siendo muy activos en sus reuniones”, dijo en entrevista con La República.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ya no está participando en dicha mesa. “No formamos parte de ese grupo. La verdad que no he sido convocada a estas reuniones. Entiendo que es un proceso que está conduciéndose”, afirmó.

Para el decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Alfredo Villavicencio, es importante entender que es el MTPE la autoridad de trabajo del país, quien participa de todos los foros convocados por la OIT. “En el derecho internacional el que se compromete es el Estado, pero el MTPE es el órgano especializado. Es el que en representación del Estado participa en las reuniones anuales de la OIT”, dijo.

Además, recordó que el derecho a la negociación colectiva en el sector público es un mandato del Tribunal Constitucional (TC).❧