Archivo General de Trujillo

Señor Director:

Me permito escribirle para poner en su conocimiento el estado desastroso en que se encuentra el Archivo General de Municipalidad Provincial de Trujillo, situación indignante desde todo punto de vista para una importante ciudad como la nuestra. Dicho archivo está inconvenientemente ubicado en el sótano del Mercado Central, con entrada por el pasaje San Agustín, a donde acuden los vecinos para solicitar los documentos que necesitan en su vida cotidiana. Trujillo conmemorará el 29 de diciembre de 2020 el bicentenario de su independencia. Como aún hay tiempo, podría considerarse construir un edificio propio y apropiado para el AM, con una proyección de ocupación documental para diez o quince años. De concretarse esta iniciativa será un monumento no solo para ser visto sino, sobre todo, para ser usado. El archivo de una persona, de una institución, de un pueblo es lo único que se queda en el tiempo que discurre rápidamente, lo que puede comprobarse en la Municipalidad. Por esa razón hay que conservarlo y organizarlo con acierto y con efectivo sentido de servicio a la comunidad.

César Gutiérrez Muñoz

Archivero

Sobre Chlimper

Señor Director:

Cuando Keiko decidió proponer a Chlimper para el BCR, en octubre del 2016, provocó una tempestad de cuestionamientos. Chlimper era el secretario general de FP. Pero desde que Julio Velarde, pdte. de BCR, salió a decir que mientras él sea el presidente no deberían preocuparse, el asunto cambió. Velarde tenía razón, Chlimper ya tiene más de dos años como director y es evidente que no ha tenido ninguna influencia, incluso sabemos que tiene el récord de inasistencias a las reuniones del directorio.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Gas boliviano en el Sur

Señor Director:

Perú y Bolivia anuncian la posibilidad de que el vecino país nos exporte gas para abastecer a la macrorregión sur, y también vendería GLP en Puno. El balón (garrafa) de 10 Kg cuesta 22.5 bolivianos, al cambio S/. 11.00 soles; Bolivia subsidia su consumo con US$ 130 millones anuales.

Si el gaseoducto sur peruano nos cuesta 7 mil millones de dólares, con este monto podríamos subsidiar con US$ 100 millones anuales a la macrorregión sur por 70 años. Por otro lado, nos llama la atención no se haya incluido en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht el contrato del gaseoducto sur peruano sobrevalorado en casi el 300% y muy superior al presupuesto de US$ 5,700 millones que solicita el presidente Trump.

Raúl Lau Escobar

DNI 06793004

Accidente automovilístico

Señor Director:

A las 11 a.m. de ayer, la Panamericana Sur, km 22, sucedió un accidente automovilístico. Un auto voló por los aires al salirse de su carril, de hecho voló encima de mi auto, y estamos vivos. Aún no veo noticias de lo ocurrido, fue desastroso, sin embargo, es importante señalar que lo que nos salvó la vida fue el sardinel que separa ambas vías, sería bueno que difundan la importancia de eso. Agradecería tener información de lo que sucedió con las personas que venían en el carro que quedó destrozado. En ninguno de los medios se muestra lo sucedido.

Valeria Sosa

Dni 72180742