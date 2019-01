Las izquierdas y Maduro

Una cuestión previa sobre su retorno al APRA: ¿Cómo dejó de patrocinar la dictadura del proletariado para volver a la socialdemocracia?

Retorné al APRA hace más de dos décadas, luego de la disolución de la Izquierda Unida en 1995, identificado con la izquierda democrática, los principios de la Constitución de 1979 y la lucha contra la dictadura fujimorista.

Dos movimientos de izquierda, Juntos por el Perú y el Frente Amplio, criticaron a la Cancillería por desconocer a Nicolás Maduro. Denuncian una maniobra de los Estados Unidos, el gran titiritero.

No tiene sentido demandar que el presidente Martín Vizcarra desista de respaldar al Grupo de Lima. Se formó precisamente para recomendar medidas en salvaguardia de la democracia y los derechos humanos en la crisis venezolana. Lo que no comprenden dirigentes de los dos grupos que se reclaman de izquierda es la total ilegitimidad del segundo mandato iniciado el 20 de enero. No solo surgió de unas elecciones fraudulentas sino que su actuación violó sistemáticamente la Constitución de 1999. De allí que cuando el diputado Juan Guaidó asume la presidencia interina para convocar elecciones, lo hace en cumplimiento del mandato establecido en la Carta Política. No se trata de alguna “maniobra imperialista” sino de cumplir elementales reglas democráticas.

¿Es un problema de interpretación constitucional o hay algo en el régimen de Maduro consustancial a un proyecto de estos sectores? Esta sería, creo, la cuestión de fondo.

Parece que el conflicto de Juntos por el Perú y el Frente Amplio es entonces con el orden constitucional venezolano. Ambos, con su postura pro dictadura, retroceden a un debate que persistió durante toda la existencia de la Izquierda Unida, aunque en la práctica predominaron posiciones respetuosas de la democracia constitucional, al punto de que sus componentes más destacados se convirtieron en defensores de la Constitución de 1979. Un proceso parecido sucedió en la antigua izquierda revolucionaria de América Latina. Hubo sectores que renunciaron a la dictadura del proletariado o la insurrección armada. En la misma Venezuela ex guerrilleros como Teodoro Petkoff o Américo Martín se afianzaron como valores destacados de la izquierda democrática. O Pompeyo Márquez, histórico secretario general del Partido Comunista. Los tres, por supuesto, críticos abiertos y adversarios del chavismo.

Pero los peruanos no quieren tomar las armas ni expropiar fábricas. Quizá lo que les gusta de Maduro es que tuvo una mayoría que cambió la Constitución y permitió un rol estatal predominante, fórmulas de control de medios y de otros poderes, no importando mucho el costo.

Es que el chavismo, autocalificado como “el socialismo del siglo XXI”, nunca llegó a ser nada serio. Puro clientelismo sustentado en la riqueza petrolera con arrestos intervencionistas en la economía, que devinieron en una gigantesca hiperinflación, en escasez generalizada, deterioro de los servicios públicos, corrupción a gran escala. Por lo mismo resulta incomprensible el retroceso de cierta izquierda, que da la impresión de volver a una vocación dictatorial que muchos pensábamos superada. Y sin importarles demasiado el costo para el pueblo: en diciembre la hiperinflación anual llegó a 1.700.000%, provocando una crisis humanitaria que ya expulsó del país a tres millones y medio de personas.

En una última versión, la izquierda dice no defender a Maduro sino a una solución pacífica. No a la intervención militar. Así pues, quienes reconocen a Guaidó alentarían estos peligros.

Bueno, ahora esa es exactamente la posición oficial de los defensores de Maduro. La de él mismo. Por otra parte, Juntos por el Perú afirma que se repite una situación que atravesaron Cuba en los años sesenta y Chile cuando Salvador Allende. Y piden a Vizcarra seguir la tradición de Raúl Porras. Olvidan que el insigne canciller murió en setiembre de 1960, antes del inicio del bloqueo, grave error histórico de Washington por cierto. Y sobre todo que tal medida se dio cuando el comunismo internacional calificaba entonces a Fidel Castro de “aventurero pequeño burgués”. Recién se proclamó socialista y marxista a fines del año siguiente, después de la fracasada invasión de la Bahía de Cochinos. Por lo demás, la revolución cubana derrotó a una dictadura que pisoteaba sin reparos la Constitución. Y comparar al usurpador Maduro con Salvador Allende es, por lo menos, un sacrilegio. El socialismo chileno siempre fue constitucionalista.

¿Cómo observa el comportamiento de otras izquierdas? la uruguaya y mexicana, que no se quieren meter. El presidente socialista español anunció el desconocimiento a Maduro. Y, a su izquierda, Podemos ya se opuso.

Hay varias izquierdas. La democrática, agrupada en la Internacional Socialista, la autoritaria o dictatorial de corte marxista leninista que gobierna en China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte. En la variopinta variante latinoamericana son claramente democráticos el Partido de los Trabajadores de Lula, el MORENA de Andrés Manuel López Obrador o el Frente Amplio de Uruguay, todos de firmes conceptos democráticos. También las izquierdas de origen revolucionario que transitaron a la democracia. Sin embargo existen sectores nostálgicos de la obsoleta versión estalinista, que acaban siempre en callejones sin salida cuando participan en procesos plurales. En el caso mexicano no resulta convincente aducir la doctrina Estrada propia de los años treinta del siglo pasado, cuando regía el principio de la soberanía absoluta de los Estados, superado desde la creación de las Naciones Unidas y sobre todo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, un avance civilizatorio que garantiza la libertad y dignidad de las personas sobre cualquier arbitrariedad del poder político. En el caso uruguayo los problemas derivan de las contradicciones internas en el Frente Amplio. En Europa toda la socialdemocracia cierra filas en defensa de la Constitución venezolana.

La parlamentaria Marisa Glave acaba de hacer un deslinde mayor con Maduro. ¿Aquí la situación arrastrará a la izquierda hacia la postura de los socialistas españoles o se quedará con Podemos?

Ojalá que no caigan en las confusiones de Podemos, ahora en crisis, que tampoco olvida la generosa financiación chavista en sus orígenes. Es positivo que un sector del nuevo liderazgo de los grupos de izquierda no favorezca tan penosa degeneración autocrática. Tendrán que convencer a los nostálgicos que siguen tramando el asalto al Palacio de Invierno. Lo preocupante en el caso de los grupos peruanos que respaldan al dictador es que han venido ganando una importante presencia electoral, participando legítimamente en la escena peruana. ❧