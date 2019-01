Pobladores de Espinar exigen consumir agua libre de metales pesados

Cusco. Cansados de consumir agua con metales pesados y altos grados de contaminación, pobladores de la provincia de Espinar realizaron una multitudinaria marcha para exigir al Gobierno Nacional, Regional y a la empresa Glencore Antapacay invertir para la ejecución de un proyecto que les dote de agua potable libre de contaminación.

El alcalde provincial Lolo Arenas advirtió que tomarán medidas drásticas de no ser atendidos. “Si no nos hacen caso, me veré obligado como autoridad a impulsar una medida de fuerza. No es posible que después de 36 años de explotación minera, sigamos tomando agua contaminada”, refirió.

Un estudio de la Dirección General de Salud (Digesa), a solicitud de la Dirección Regional de Salud, detectó la presencia de metales pesados por encima de los estándares permitidos en el servicio de agua que consume la población de Espinar.