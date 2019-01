Corrupción en la OCMA

Señor Director:

Vicente Walde Jáuregui, actual Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, que nuevamente hace noticia pronunciándose por el caso Fujimori, que no es de su competencia, sino de una Sala Suprema Penal, no solo debe ser investigado por Consejo Nacional de Justicia, por el caso “Cuellos Blancos del Callao”, que parece ser también uno de los hermanitos de su colega Hinostroza, preso en España; sino también debe investigarse su reincorporación al PJ por el CNM, después de haber sido destituido por declarar nula una Ejecutoria Suprema, por el solo hecho de que Walde Jáuregui le echó la culpa a su colega Augusto Zubiate Reyna, Juez Supremo Provisional procedente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a quien no le pasó nada por haber sido blindado por los supremos apristas, entre ellos Ángel Romero, que fue personero del Apra y que por ese solo hecho tampoco debió regresar al PJ. Además, Zubiate Reyna, por ser de Amazonas, tierra del Supremo Sivina y de los Peláez Bardales, uno presidente del ex CNM y el otro Fiscal de la Nación, pese a tener antecedentes por haber dado libertad a un narcotraficante en connivencia con otro Juez Superior de San Martín. Ambos continúan laborando como si no hubiera pasado nada, por la política corrupta que tiene el Poder Judicial y tenía el ex Consejo Nacional de la Magistratura.

Guillermo D. Guado

DNI16424920

Señor Director:

Con Resolución 066-2006-PCNM, el colegiado CNM (2005-2010) destituyó al juez supremo Walde Jáuregui, y otros, de la función judicial, por incurrir en falta grave al haber vulnerado los principios constitucionales de la cosa juzgada, el debido proceso y la debida motivación, sin estar autorizados para ello, generando con su decisión sentencias contradictorias en la misma Sala Suprema. Debo señalar que el Colegiado CNM 2005-2010 se mantuvo firme en la decisión adoptada a pesar de la intensa presión política de entonces. Sin embargo el Tribunal Constitucional con Resolución del 3 de setiembre de 2010, declara fundada la acción de amparo del juez Jáuregui y dispone que se remita el expediente al Poder Judicial a fin de que le impongan una sanción menor a la destitución y con lo cual sigue en su función hasta la actualidad como jefe OCMA. Es de esperar que en la Reforma de Justicia que se discute en el Congreso de la República no ocurran estas desinteligencias entre Organismos Constitucionales Autónomos que impactan después en la buena labor jurisdiccional.

Edwin Vegas Gallo

DNI 02771235

Salvemos San Nicolás

Señor Director:

El 12 de enero, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral y concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta, de la unidad fiscalizable Marcona, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material, que puede provocar alteraciones en la bahía San Nicolás. Durante acciones de supervisión, el OEFA detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y de concentrado de hierro de la planta de Marcona que, por la falta de controles ambientales, se dispersaban en San Nicolás. Ahora nos preocupa nuestra caleta San Nicolás Pescadores, está contaminada por la dispersión de materias minerales.

Wilfredo Gameros Castillo

DNI 22101243