Dirigentes de Puno amenazan con paro por el gas boliviano

Las recientes declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sobre el pedido de importar gas de Bolivia para el sur, generaron que autoridades y dirigentes de la región Puno le hagan una advertencia al Gobierno.

Ísmodes precisó que las negociaciones con Bolivia sobre el gas se realizan dentro del Gabinete Binacional, que se desarrolla desde el 2008, y que cualquier acuerdo "será complementario y no sustituirá a ningún proyecto de gas en curso en Perú".

Aurelio Yujra, dirigente aimara de Ilave, dijo que los pueblos aimaras no se quedarán de brazos cruzados. Anunció que si la posición del Gobierno se mantiene, organizarán un paro. "No queda otra que encaminar una paralización. Claro, como ellos (ministros) no viven en Puno y ganan millones, qué les interesa”, dijo.

En el mismo sentido, opinó Guido Vélez, expresidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Puno. Dijo que verán la mejor forma de responderle al ministro Ísmodes. "En el fondo, le están haciendo un favor a quienes tienen las concesiones (de gas en Camisea). Están protegiendo sus intereses", declaró.

Mientras que el gobernador Walter Aduviri Calisaya cuestionó también lo dicho por Ísmodes. Señaló que el Gobierno no puede ser mezquino con el sueño de los puneños de tener gas barato a domicilio.

"No entiendo esa decisión. La empresa estatal boliviana solo necesita permiso para operar. Eso es todo. Al Estado peruano no le está pidiendo nada. Da la impresión de que no quieren que accedamos a gas barato, sino al precio que las concesionarias nos quieren imponer", dijo Aduviri.

La postura del Gobierno generará conflictos, indicó el congresista Oracio Pacori. Recalcó que los puneños necesitan gas a domicilio y negárselo sería un error grave. "Las condiciones para tener gas en el Altiplano están sobre la mesa. Solo es cuestión de decisión política. Ahora que hay posibilidades es injusto que se nos niegue este recurso", precisó.

La autoridad adelantó que buscará una reunión con el presidente Martín Vizcarra para explicarle la disposición de Bolivia de abastecer del hidrocarburo al sur. Mientras que el ministro Ísmodes hará lo propio para reunirse con Aduviri y analizar el tema.

Piden explicación

En la región imperial, apuestan por el gas de Camisea. El congresista cusqueño de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, demandó la presencia de Ísmodes en Cusco, para que brinde detalles del llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), que sustituye al Gasoducto Sur Peruano y tiene como finalidad masificar este recurso.

“Creo que no existe el interés del presidente Vizcarra en impulsar la masificación del gas, con este evidente retraso”, citó el legislador, ya que la licitación del SIT Gas se desarrollaría en el 2020. Los estudios de este proyecto están a cargo de la consultora Mott MacDonald, que definirá el diseño técnico y el esquema de financiamiento del proyecto.

De otro lado, desde el Gobierno Regional de Cusco, se informó que hoy el gobernador regional Jean Paul Benavente explicará todo lo concerniente al gas natural y al SIT Gas ante el Consejo Regional.

“No puedo adelantar opinión. Este tema se verá en el consejo”, afirmó el director regional de Energía y Minas, Iván Prado, al ser consultado.

Especialista pide a gobernadores del sur pedir industria petroquímica

El especialista en hidrocarburos Antonio Gamero llamó a que los gobernadores regionales del sur se pronuncien y exijan al Estado que se retome la construcción de una petroquímica para este sector del país. Gamero sostiene que, al ser sustituido el Gasoducto Sur Peruano por el SIT Gas, ya no se contempla esta industria. Además, criticó la demora en este proyecto que viene postergándose hace varios años.

Advirtió que el SIT Gas solo es para dotar de gas domiciliario y centrales termoeléctricas. “Falta interés de los gobiernos regionales por la industria de la petroquímica”, agregó.