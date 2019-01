El muro, los miedos y los locos

Tengo doce años preso y me llevan de nuevo a la cárcel. Siento que el final está cerca. Alberto Fujimori.

Hay hermanos y hermanas con enfermedades terminales y en condiciones infrahumanas en las cárceles. Si hacemos excepciones, ciertamente estamos mal. Cardenal Pedro Barreto sobre el regreso de Fujimori a la Diroes.

Si algo me ha caracterizado es una permanente defensa de la verdad. Juan Luis Cipriani.

Llego humildemente cuando nuestro pueblo reclama por su dignidad, nos lleva la delantera. El mismo pueblo que sale a las calles para decir basta a la corrupción y los feminicidios. Sucesor de Cipriani Carlos Castillo.

No soy sujeto de temores, chantajes ni de amenazas. Juan Luis Cipriani.

El miedo nos vuelve locos. Papa Francisco sobre el muro de Trump.

Esa palabra no existe en el derecho. Él en estos momentos puede ser considerado un ausente. Humberto Abanto sobre si su patrocinado Yoshiyama es un fugitivo de la justicia.

El día que haga mis descargos va a arder Troya. Condenado por robar gasolina Edwin Donayre.

Mayor razón para levantársela. Ya mismo. Guido Lombardi sobre la inmunidad de la que abusa Donayre.

Propina que le van a dar al estado. Víctor Andrés García Belaunde sobre la reparación civil a Odebrecht.

Domingo Perez es un héroe de barro que ha hecho un acuerdo nefasto. Karina Beteta.

Es un monumento a la impunidad. Rosa Bartra sobre el acuerdo con Odebrecht.

No se negocia con ladrones y tramposos. Víctor Andrés García Belaunde sobre el acuerdo con Odebrecht.

Si la intención era tumbar el acuerdo con Odebrecht, la puntería fue mala. César Azabache sobre la filtración de una parte del documento.

FP no tiene nada que ver en absoluto con la denuncia que ella va a colocar. Luz Salgado sobre la denuncia de Vilcatoma al presidente Vizcarra.

Es una lástima que quien fuera valiente fiscal –así me hablan de sus tiempos de perfil bajo– acabe de mototaxista descarriada. Fernando Vivas sobre Yeni Vilcatoma.

El fujimorismo, en general, ha tenido 18 años de impecable trayectoria democrática. Rosa Bartra.

¿Qué le pasó a Barnechea, por qué a quien lo abrazó después lo apuñaló por la espalda? Raúl Diez Canseco.

Alfredo Barnechea no es el líder de AP. Javier Díaz Orihuela.

Toda mi vida me he preparado para ser hombre de acción. No voy a titubear si me eligen presidente de Acción Popular o del país. Raúl Diez Canseco.