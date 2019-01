Cerrón: “Los problemas de Venezuela son propios de la transición de un sistema”

Vladimir Cerrón se pronunció sobre los recientes hechos ocurridos en Venezuela y mostró su respaldo a Nicolás Maduro quien, según señala, fue elegido democráticamente y en ese sentido, criticó a Estados Unidos por supuestamente estar detrás de un "golpe de Estado".

"No es que lo apoye o no lo apoye, sino que ese país a mí me preocupa porque está sufriendo un tema de agresión externa, sobretodo que Estados Unidos está promoviendo un golpe de Estado que no estamos de acuerdo […] Los problemas internos de Venezuela son propios de la transición de un sistema a otro que está promoviendo el Gobierno", dijo Cerrón en canal N.

El gobernador regional de Junín también dijo que Nicolás Maduro debe acabar su mandato presidencial, ya que eso es lo que ha querido el gobierno venezolano, pese a las críticas a las elecciones por presuntos fraudes.

"[Maduro debe seguir gobernando] porque es un presidente que ha nacido de la elección popular […] Lo mejor es que concluya su Gobierno y dejemos lo que ha decidido ese pueblo, es una autodeterminación, es respeto a su soberanía y es algo que debemos aprender a respetar", agregó.