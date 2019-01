Tubino atacó a cardenal Barreto por pronunciarse sobre Alberto Fujimori

El último miércoles, por disposición del INPE y el Poder Judicial, el exdictador Alberto Fujimori regresó al penal de Barbadillo para cumplir el resto de su condena por los delitos perpetrados en La Cantuta y Barrrios Altos. A raíz de esta situación, el cardenal de Huancayo, Pedro Barreto sostuvo que "en el Perú no hay intocables" y que "la misericordia sin justicia es algo muy negativo".

Sus declaraciones, no obstante, provocaron la intolerancia del congresista fujimorista, Carlos Tubino, quien no tuvo reparos en atacarlo a través de Twitter. "La Misericordia no existe en el corazón de este Prelado, no se conmueve ni siquiera ante un hombre de 80 años (...)", publicó el legislador.

"Los Evangelios por los suelos", agregó el vocero de Fuerza Popular en sus redes sociales. Cabe resaltar que el arzobispo de Huancayo sostuvo también que es importante que cada institución cumpla su rol en casos como este.

Asimismo, Tubino había criticado en un tuit anterior que la autoridad religiosa brinde "declaraciones propias de un política y no las que les corresponde como prelado de la Iglesia Católica". "Lamentable", señaló al final de su mensaje criticando a Barreto.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra se pronunció el viernes desde Piura sobre el tema del exmandatario, reafirmando que "tenemos que cumplir lo que mande el Poder Judicial".