Rosa Bartra sobre JNJ: "No puedo asegurar que se apruebe el lunes"

La aprobación del predictamen de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa en suspenso, pues la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra debería tener lista una postura en relación a ella para que luego pueda ser llevada al Pleno y acelerar así su funcionamiento.

No obstante, la congresista de Fuerza Popular declaró para Correo que "no puedo asegurar que se apruebe ese día", en referencia a este lunes 28 de enero en el que habrá una sesión desde las 9:30 a.m. para votar el predictamen.

"Yo espero que se apruebe, pero que se apruebe bien", resaltó la parlamentaria fujimorista, indicando también que esperaba que mañana exista un debate pertinente para que pueda aceptarse la iniciativa presentada por el Ejecutivo el 18 de diciembre del año pasado.

Cabe recordar que en los últimos días de la semana pasada, su grupo de trabajo organizó mesas de trabajo en el Congreso para seguir discutiendo los dictámenes sobre la JNJ. "Seguimos avanzando para realizar un dictamen muy importante y que consideramos prioridad, no como se ha venido especulando", indicó.

Es necesario precisar que Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, tuvo listo el predictamen sonre institución que reemplazará al CNM el último 18 de enero.

Asimismo, este indicó en otra entrevista con un medio local que no confiaba en la gestión de Bartra puesto que "la Comisión de Constitución no concluye hasta hoy en dictaminar los proyectos referentes a la JNJ. Y los proyectos de reforma de justicia los hemos dictaminado entre agosto y diciembre".