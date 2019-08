Junta de Portavoces recompondrá Consejo Directivo y las comisiones

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocó a Junta de Portavoces mañana a las 11:00 a.m. en la que participarán los voceros de las tres nuevas bancadas: Cambio 21, Unidos por la República y Bancada Liberal, con las que espera tener un voto mayoritario contra Fuerza Popular y el Apra, a efectos de lograr el acuerdo de la recomposición del Consejo Directivo y efectuar los cambios en las comisiones.

En diálogo con La República, el vocero de PPK, Jorge Meléndez, y la congresista Gloria Montenegro, de APP, manifestaron que sus grupos apoyarán los cambios de las comisiones para permitir el ingreso de los congresistas de las nuevas bancadas y de esta forma equilibrar las fuerzas en el Congreso.

Los voceros de las diferentes bancadas, menos Fuerza Popular y el Apra, dejaron en claro que apoyarán la recomposición de las comisiones para permitir que se prioricen los temas de urgencia como la reforma judicial y poner fin a los blindajes que han generado el desprestigio del Parlamento.

Con la inclusión de las tres nuevas bancadas y la incorporación de Paloma Noceda a Acción Popular, el fujimorismo y el aprismo pierden la mayoría (suman 60), mientras el resto de grupos políticos reúne a 63 legisladores con igual cantidad de votos. En este caso no se cuenta a los siete no agrupados, pues no participan en la Junta de Portavoces.

Los voceros de las bancadas Nuevo Perú (Richard Arce), Frente Amplio (Humberto Morales), Acción Popular (Edmundo del Águila), Peruanos por el Kambio (Jorge Meléndez), Alianza para el Progreso (César Vásquez), Cambio 21 (Lucio Ávila), Bancada Liberal (Gino Costa) y Unidos por la República (Patricia Donayre) se pronunciaron a favor de los cambios en las comisiones.

Por el contrario, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que ellos harán respetar el reglamento, que en el artículo 34 dice a la letra que “el Pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de Comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del período anual de sesiones en julio”.

Es decir, aceptarán los cambios pero a partir de julio. “El Sr. Salaverry no puede pasarse por encima del reglamento”, advirtió. Sin embargo, cuando Salaverry anunció que convocaría a la Junta de Portavoces para ver la recomposición de las comisiones, dijo que “no hay ningún precedente” y negó que vaya a ir contra el reglamento.

El titular del Congreso precisó que tiene la obligación de proteger los derechos de los congresistas, y eso es lo que está haciendo al cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.

En su afán por evitar que se incluya a los miembros de las nuevas bancadas en las comisiones, Fuerza Popular quería que se convoque al Consejo Directivo cuando todavía tenía mayoría, pero ahora la Junta de Portavoces con los 63 votos que le dan mayoría podrá incluir a los voceros de las nuevas bancadas en el Consejo Directivo.

Fuerza Popular no solo pierde poder en las comisiones, tampoco podrá aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley o censurar un ministro, pues necesita 66 votos.

Quien pierde es Fuerza Popular

- Gloria Montenegro (APP) explicó que primero la Junta de Portavoces realizará el cambio del Consejo Directivo y luego se hará la recomposición de las comisiones. Añadió que en las comisiones, los nuevos integrantes tendrán voz y voto, pero se quedarán los presidentes.

- Explicó que en las comisiones especiales también habrá cambios y quien más pierde es Fuerza Popular, pues entrarán los representantes de las tres nuevas bancadas.

- El congresista Richard Arce (Nuevo Perú) aseguró que su bancada pedirá que la Subcomisión de Acusaciones, Ética y Levantamiento de Inmunidad estén conformadas por un representante de cada bancada.