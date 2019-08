La Junta Nacional de Justicia

Señor Director:

Es notorio que la congresista Bartra no tiene el mínimo interés político en la reforma del sistema de justicia ni mucho menos que se constituya a tiempo la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Es inverosímil poner como excusa la temporalidad del Consejo Especial Seleccionador. Llama la atención la postura del defensor del pueblo Walter Gutiérrez al proponer que dicho órgano especial seleccionador sea permanente.

¿Que funciones de carácter permanente cumpliría dicho comité, después de cumplir su tarea de elegir a los miembros de la JNJ? Es obvio que hay intereses políticos subalternos, para que la rueda de la justicia no funcione.

edwin vegas gallo

dni: 02771235

“A patadas”

Señor Director:

Siempre he sido izquierdista, lo seré siempre, nunca me agradará la política gringa (ojo hablo de política no de personas ellas me caen súper), pero solo en este caso estoy de acuerdo con que saquen a patadas a Maduro. ¿Cómo es posible que uno que dice ser socialista y bla bla... deje morir a su pueblo? No pues, ojalá Venezuela sea libre de todo y que haya pronto elecciones y que Venezuela decida y que ningún otro país se meta.

vanesa carbajal

dni: 4174884

Incertidumbre en Venezuela

Señor Director:

La incertidumbre se apodera de Venezuela y es que nadie está seguro de lo que ocurrirá en los próximos días en el país llanero. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento de mayoría opositora que en 2017 fue anulado por el chavismo y sigue funcionando despojado de sus funciones, se proclamó como sustituto de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato considera ilegítimo.

Guaidó se avaló en los artículos de la Constitución 233, 333 y 350 que establecen que ante la falta absoluta del presidente de la República, el presidente de la AN se encarga de la presidencia de Venezuela, y que todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución.

Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios de sus homólogos del continente mostraron su respaldo a Guaidó, quien juró este miércoles como “presidente encargado” de Venezuela.

Lo que ocurra en los próximos días en Venezuela es de verdadera incertidumbre, esperemos que la libertad y el Estado de derecho se den en ese hermano país.

EXON FLORES SUAQUITA

DNI: 41616792

Santiago de Chuco

Señor Director:

Después de muchos años, el Colegio de Ingenieros juramentó este jueves 24 de enero del año en curso al nuevo Comité en Santiago de Chuco; con el objetivo de mejorar la imagen de esta prestigiosa institución, en el auditorio de la UNTE, filial Santiago de Chuco. Las palabras de bienvenida las dio el representante de la alcalde provincial, Sr. Baltasar Gavidia Bermúdez, teniente alcalde, quien durante su alocución manifestó su complacencia porque nuevamente se tendrá un comité del Colegio de Ingenieros, lo cual permitirá realizar convenios para las diferentes obras que se proyecta ejecutar en nuestra localidad.

pedro sánchez

pedro.peterloco@gmail.com