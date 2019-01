Constitución aún no precisa fecha para revisar el caso de Edwin Donayre

En diciembre del año pasado, la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Rosa Bartra, acordó realizar un informe de opinión consultiva en la que debía pronunciarse sobre la sentencia a 5 años y medio de prisión efectiva dictada contra el legislador Edwin Donayre.

A más de un mes del pedido que hizo la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, todavía no se ha hecho el documento. Al respecto, Bartra comentó a El Comercio que aún no tiene una fecha para realizarlo. "Va a depender de muchísimos factores. No puedo decir una fecha exacta. Nunca doy fecha exacta", indicó la fujimorista.

Cabe indicar que la legislatura que amplió el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, vence este 30 de enero y aún no se ha avanzado en relación al tema del parlamentario de Alianza por el Progreso y su condena por el 'Gasolinazo'.

Asimismo, la congresista de Fuerza Popular se excusó alegando que su grupo de trabajo ha estado "trabajando a tiempo completo en estos días en la reforma de sistema de justicia", pese a que ha sido la Comisión de Justicia y no la de Constitución la que realmente ha aprobado con más celeridad las propuestas del Ejecutivo como el predictamen de la Junta Nacional de Justicia.

Es necesario recordar que la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia determinó en agosto del 2018 que Donayre era culpable del delito de peculado porque en 2006 se apropió ilícitamente del combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur.