Analista de Telefónica acudió a la Fiscalía para ratificar su denuncia

Silvana Castagnola acudió al Ministerio Público para rendir su manifestación en uno de lo dos casos que son materia de investigación por la presunta obstrucción a la justicia de parte de la empresa Telefónica (Movistar), mediante el ocultamiento de información que había sido solicitada formalmente por los fiscales.

Desde las 10:20 a.m., la analista en el área de Respuestas Gubernamentales declaró ante la Décimo Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima y ratificó su denuncia en el sentido de que la empresa Telefónica le obligó a borrar información sobre llamadas telefónicas que había solicitado el fiscal Renzo Huamán Garayar para un proceso civil que tenía a su cargo.

La diligencia se prolongó hasta cerca de las tres de la tarde. A lo largo de intervención, Silvana Castagnola ratificó la versión de que la empresa de telefonía sí contaba con la información, a pesar de que ya había transcurrido más de tres años, sin embargo, según reiteró, recibió una orden superior para borrarla, a fin de no dar respuesta al fiscal.

citada por caso keiko

El segundo caso que es también investigado corresponde a Keiko Fujimori y la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Silvana Castagnola confirmó que también fue citada por el fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, para el próximo viernes 1° de febrero.

Y es que Pérez Gómez había solicitado información en abril del 2018 sobre el tráfico de llamadas telefónicas para la investigación que realiza sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, hubo negativa de parte de Telefónica para atender dicho requerimiento.

Sobre el tema, la ciudadana subrayó, en diálogo con La República, que la principal diferencia para este caso es que ella no buscó la información, debido a que recibió una indicación superior de no hacerlo. “En este caso, no busqué porque me indicaron que dijera que no había”, enfatizó.❧

