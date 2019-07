Arequipa: Congresista Apaza señala que compañía Cobra no tiene fondos para Majes Siguas II

Luego que un grupo de proveedores denunciara que el Consorcio Angostura Siguas, que encabeza Cobra, les adeuda dinero desde agosto de 2017, el congresista Justiniano Apaza indicó que ello evidenciaría que la empresa no tiene respaldo financiero. Ello pondría en riesgo el proyecto de irrigación Majes Siguas II, valuado en más de 550 millones de dólares. De este monto, según el nuevo esquema de financiamiento, la concesionaria asumía 268.1 millones de dólares.

"Si tiene deudas con sus proveedores, a pesar de que el gobierno regional está al día con los pagos que debía hacerle de acuerdo al avance de las obras en la represa de Angostura, en Caylloma, entonces podemos imaginarnos que no tiene dinero para asumir por sí solo la segunda etapa del proyecto. Por eso, es que también pugnan por la Adenda 13, porque significaría más dinero para ellos y una forma de salir de sus deudas", indicó el parlamentario.

PUEDES VER: No cuestionan pelea de toros en sesión del TC

Apaza realizó una conferencia de prensa junto a los empresarios que denunciaron una deuda conjunta de más de US$ 600 000 de parte de Cobra. A la denuncia publicada por La República de Antonieta Zevallos, representante de la empresa Jorginza, quien reclama una deuda de medio millón de dólares, se sumó la del empresario Cosme Coimbra Vilca, dueño de Coimbra, una empresa que alquiló maquinaria pesada a Cobra. Él reclama el pago de US$ 30 000.

También está Rodolfo Torres, de la reencauchadora Reyusa, quien indica que se le deben US$ 10 000. Elizabeth Salas, de la empresa Torsal EIRL, refiere que hizo trabajos de movimiento de tierras y que no se le pagaron US$ 25 000. Existirían más empresarios con deudas menores.

En quiebra

Mientras que la "quiebra" de Cobra se mantiene en duda por el momento, para los medianos empresarios, a quienes les debe, se está convirtiendo en realidad.

La representante de Jorginza, Antonieta Zevallos, señaló que la Sunat y la tienda que le vendió a plazos la maquinaria, que alquiló al Consorcio Angostura, la tienen embargada. "Sunat ya me tiene en cobranza coactiva, tengo una deuda por los impuestos de la maquinaria que adquirí, mientras que la concesionaria también está cobrándome las letras. No puedo creer que hayamos caído en esta situación por la irresponsabilidad de Cobra", aseveró la preocupada empresaria.

Compromiso

Apaza se comprometió a interceder ante el gobierno regional y la empresa para que finalmente se les pague. Sin embargo, también es consciente de que es poco lo que se puede hacer, ya que el Consorcio Angostura no fue el que firmó el contrato con los proveedores, sino otra empresa: Las Pampas de Siguas SA. "Pero cabe también la sospecha de que esta empresa esté conformada por Cobra y Cosapi, las empresas que conforman Angostura. Esto es irregular", agregó el congresista.

Finalmente, indicó que presentará un proyecto de ley para evitar que las concesionarias, como Angostura, tercericen los contratos y para que sean legalmente solidarias con los pequeños proveedores.

"Españoles son violentos con proveedores durante arbitrajes"

Los proveedores, que reclaman por las deudas de Cobra, también contaron que han tratado de solucionar ello mediante un arbitraje. Sin embargo, los representantes de las empresas los estarían tratando mal.

Antonieta Zevallos, de Jorginza, contó a La República que, durante una audiencia de arbitraje que tiene con EXYM, una española que usó su maquinaria en nombre de Cobra, el gerente de esta les habría gritado. No solo a ellos, sino también a la procuradora del gobierno regional, Amparo Begazo.

La República conversó con Begazo, quien descartó que los gritos hayan sido para ella. "Es cierto que actúan de forma violenta con los proveedores", indicó.

Begazo, además, señaló que la situación de los proveedores es difícil, ya que no tienen vínculo directo con Cobra.