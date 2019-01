Augusto Álvarez: “El retrogrado del Opus se va y en hora buena que se vaya”

Augusto Álvarez Rodrich se pronunció sobre el sacerdote diocesano Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, quien fue elegido por el papa Francisco para suceder a Juan Luis Cipriani en el cargo de Arzobispo de Lima.

“Es una estupenda noticia e implica el final de dos décadas de Juan Luis Cipriani como Arzobispo de Lima, hay que aclarar que el señor Cipriani sigue siendo cardenal activo con derecho a voto hasta los 80 años” señaló.

El periodista aclaró que Juan Luis Cipriani ejercerá su cargo hasta el 2 de mayo y continuará siendo cardenal hasta el día de su muerte.

Por otro lado, a horas de la tarde se celebró una conferencia de prensa donde participaron el Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola Girasoli, el aún Arzobispo de Lima, Juan Luis Cirpiani y su sucesor Carlos Castillo.

“Juan Luis Cipriani fue hoy en su despedida el mismo Juan Luis Cipriani de siempre, yendo en contra del enfoque de género, a la pelea. Nunca tuvo un rostro amable, no tuve capacidad de crear puentes”, expuso.

Según Álvarez Rodrich, la conferencia fue ‘particularmente tensa’, pues el Arzobispo de Lima parecía estar ‘no alegre y molesto’. Asimismo, citó una parte de las declaraciones de Cipriani y se mostró de acuerdo con la afirmación.

“Con mucha paz y alegría les doy las gracias por todo lo que me han ayudado, habrá gente que no con mucho cariño esté en sus intrigas (...) y seguramente van a decir – aseguró Cipriani- que se va el retrograda del Opus, y es más o menos lo que pienso”, sostuvo el periodista.

Además, el conductor de RTV indicó que se siente contentó por esta elección, ya que es un hecho trascendental que permitirá grandes cambios en la religión peruana.

“Es un hecho trascendental para la reconstrucción de la reputación de la Iglesia Católica, que se perdió un poco en el Perú por la culpa de Juan Luis Cipirani”, manifestó.

Augusto Álvarez Rodrich aseguró que la designación de Carlos Castillo como Arzobispo de Lima genera gran expectativa.

“Es la promesa de revertir todos los errores y todas las cosas tan dañinas para el país y para la Iglesia Católica que ocasionó Juan Luis Cipriani”, puntualizó.

El periodista además especificó que el cardenal Cipriani dentro de la Iglesia Católica fue un factor de división en vez de cohesión. De igual modo, el conductor de RTV afirmó que en el ámbito social el Cardenal de Lima mezcló la religión con la política, lo cual lo parcializó.

“La política y la religión pueden entrar a tener comentarios, pero no con la política vista de un punto particular o con intereses particulares y alineada no con principios fundamentales de la gente, si no en esencia con partidos políticos. Cipriani fue el cardenal del Apra y del Fujimorismo, por lo cual actuó permanente alineado a esa posición política”, aseveró.

Álvarez Rodrich reafirmó que la salida de Juan Luis Cipriani es ‘una decisión sensata’ para reformar la religión católica en el Perú. Sin embargo, recordó que el Estado peruano es laico, pero considera que las opiniones de la Iglesia Católica son importantes por el alto nivel de fieles.

“Creo que la Iglesia tiene un derecho y un deber de opinar sobre muchos temas respetando su punto de vista y respetando el punto de vista del resto, pero me parece que ese derecho se pervierte o se desvirtúa cuando la opinión se pone a servicio de intereses políticos particulares y eso es lo que hizo permanentemente Juan Luis Cipriani”, puntualizó.

Por último, el periodista reafirmó las palabras del cardenal Cipriani. "Sí, yo opino que el retrogrado del Opus se va y en hora buena que se vaya”, concluyó