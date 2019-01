Empresa Cobra no paga proveedores en Arequipa

Un grupo de al menos cinco empresas denuncia que el Consorcio Angostura-Siguas, conformado inicialmente por la española Cobra y la peruana Cosapi, tendría con ellas una deuda acumulada de más de 600 mil dólares.

Ellos fueron proveedores y contratistas que trabajaron en las obras del proyecto Majes Siguas II, situadas en el distrito de Caylloma, en la provincia del mismo nombre.

La deuda data de agosto del 2017 y según explicó uno de los afectados, los representantes de la empresa Cobra, la única que quedó tras el retiro de Cosapi del consorcio que tiene el encargo de construir el proyecto Majes II, les han dicho que no tienen dinero para pagarles.

Para el congresista Horacio Zeballos Patrón, el problema de la deuda tiene otras connotaciones, pues demostraría que Cobra no tiene solvencia económica y solo espera los desembolsos del gobierno regional para subsistir. "Hasta el momento ha cobrado más de US$ 114 millones, es impensable que no pueda asumir sus deudas", aseveró.

No paga

La República conversó con Antonieta Zevallos Talavera, gerente administrativo de Jorginza SAC, una empresa con la que Cobra tiene una deuda de medio millón de dólares.

Ella contó que empezaron a trabajar en las obras desde junio de 2016. "Firmamos un contrato para trabajar con 25 unidades de maquinaria pesada y que se aplazó hasta diciembre del 2017 con adendas. Pero el último pago que nos hicieron fue en agosto del 2017, por lo que nos deben por cuatro meses, más de US$ 233 mil".

La empresaria explicó también que no contrataron con el consorcio Angostura Siguas, sino con la empresa Constructora Las Pampas de Siguas S.A.

Según Registros Públicos, esta fue creada en setiembre de 2011 y está conformada por Cobra y Cosapi. Es decir, "una segunda empresa creada para manejar los contratos con los proveedores", indicó Zevallos Talavera. Además de las maquinarias, Jorginza debía asumir el pago a los 45 operadores con alimentación y hospedaje. "Lo único que la empresa aportaba era el combustible, nosotros asumimos todo".

A la par, la concesionaria contrató a la empresa Excavaciones y Movimientos SAC (EXYM), quienes usaban las maquinarias que Jorginza alquiló a Las Pampas de Siguas S.A. "Llegado el momento de cobrar el dinero, Cobra no quiso asumir. Nos dijeron que le cobremos a EXYM porque fueron ellos los que usaron. Al final tuvimos que facturar más de US$ 105 mil a esa empresa, de la que es dueño un español llamado Juan López-Acevedo", explicó Zevallos Talavera.

La representante de Jorginza pide que se le devuelva US$ 62 mil, que era de la retención de 10% por garantía que le exigió la empresa, y otros US$ 21 mil de los gastos que hicieron para retornar las maquinarias a Arequipa, porque tras la paralización de las obras en Angostura, quedaron olvidadas. "Todo sumado, más los intereses, hace unos US$ 500 mil", agrega.

La empresaria ha solicitado el pago de su deuda al consorcio Angostura Siguas, Las Pampas de Siguas SA y hasta a EXYM. Solo esta última respondió el pasado 19 de junio del 2018 mediante carta notarial. Allí la empresa acepta la deuda pero señala que se encuentra "en situación financiera crítica", debido a que su único cliente no cumplió con abonar las deudas que tienen con ellos. Este es nada menos que Cobra.

Autodema cortó pago a supervisor

En tanto, el gerente de Autodema, Marcelo Córdova, informó que el miércoles cortaron el pago a la empresa supervisora de las obras en Majes Siguas 2, Nippon Koei Co. Ltd. Esta ya cobró el 96% de lo que se le debía pagar, es decir, más de US$ 10 millones.

El funcionario señaló que no se le debió pagar mientras las obras estaban paralizadas. Señaló que el corte del pago no recaerá en penalidades, puesto que no habría justificación para que cobre si no hay obras.