Lecciones del aniego en San Juan de Lurigancho

Más fiscalización ambiental

Eric Concepción, vocero Juntos por el Medio Ambiente.

El daño ambiental en San Juan de Lurigancho debe ser considerado como “grave”, ante lo cual urge implementar un plan de recuperación. El daño al medio ambiente que dejó este lamentable hecho amerita la intervención del organismo ambiental OEFA, así también como la fiscalía ambiental. Nuestras autoridades no hacen mucho por el cuidado del medio ambiente. No se están haciendo fiscalizaciones adecuadas y eso tiene serias consecuencias. Las obras que originaron la rotura de la matriz de desagüe debieron ser monitoreadas por las autoridades, esto no se hizo. El caso nos deja lecciones que nunca debemos olvidar: el medio ambiente debe ser cuidado al milímetro; nuestras autoridades no deben olvidar su rol preventivo fiscalizador; y las empresas privadas no deben ser buscadas solo cuando ocurren los problemas, sino que deben ser involucradas desde las etapas iniciales de cualquier obra.

Beneficios tributarios

José Verona, tributarista

El aniego que afectó San Juan de Lurigancho por la ruptura de una tubería no solo generó pérdidas materiales, sino también un gran impacto sobre los negocios. Hecho que trae mayor impacto si se tiene en cuenta que la declaración de impuestos a la Sunat tiene como fecha límite el 31 de marzo. Esta decisión se debe para salvaguardar el negocio de una persona que no podrá regularizar esta situación a tiempo, por ello la emergencia fue declarada por 60 días, desde el 19 de enero hasta el 21 de marzo, y quedan suspendidas las obligaciones tributarias de declarar y presentar libros contables, para todas las personas de San Juan de Lurigancho. Es importante resaltar que para acogerse a este beneficio no se necesita ningún documento ni certificado adicional, simplemente se necesita que el domicilio que se encuentre registrado en el RUC sea San Juan de Lurigancho.