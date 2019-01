Guaidó no se guardó: Venezuela libre

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, o es el mal o es el cuerpo, uno de ellos debe ceder en el tiempo. Eso parece estar pasando frente a nuestros ojos con la crisis en Venezuela. Con ese régimen chavista que no ha hecho más que desangrar al país caribeño. Son más de 3 millones de exiliados venezolanos que no aguantaron más las carencias y las opresiones en su país, sumado a los varios cientos de muertos y desaparecidos que decidieron quedarse a ofrendar su vida, entendiendo que una manera de ser libre es luchar. Como fue el caso de Oscar Pérez, militar declarado en rebeldía y abatido cobardemente por la dictadura.

La oposición venezolana tiene una oportunidad decisiva, es hora de que los principales líderes como Henrique Capriles, Corina Machado, Julio Borges, incluso Leopoldo López desde la prisión, se unan para que de la mano con Juan Guaidó se logre convocar en 30 días a nuevas elecciones presidenciales. Las imágenes de la multitud venezolana en las calles pidiendo el regreso de la democracia han sido conmovedoras.

El descalabro del régimen chavista, la falta de servicios básicos como salud y alimentación, la hiperinflación récord e histórica que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019, son simplemente inhumanas.

Hay que reconocer que Juan Guaidó ha sido prudente pero al mismo tiempo muy astuto, pues él pudo haber juramentado como presidente interino el mismo 10 de enero, pero esperó primero tener la seguridad del respaldo internacional y escogió una fecha clave, muy simbólica para los venezolanos, el 23 de enero, día que allá se recuerda como la lucha contra la dictadura. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y demás países, lo han respaldado abiertamente.

El Presidente Vizcarra, también se ha sumado al apoyo. Sin embargo, llama la atención, el pronunciamiento de Verónica Mendoza pidiendo que el Perú replantee su posición, ante una crisis, corrupción y dictadura manifiestamente evidente e innegable en Venezuela. Siempre es bueno llamar las cosas por su nombre.

Juan Guaidó ha dicho: “No vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional” “Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres”. Se siente la determinación y la confianza en sus palabras, jugarse literalmente la vida por la liberación de su país con tan solo 35 años.

Pero nada de eso va a servir, ni el respaldo internacional, ni la multitud, ni sus palabras, si es que no se da el siguiente paso: arrinconar al chavismo convocando cuanto antes nuevas elecciones presidenciales.

Ese sería el jaque mate y quizá, ahora sí, las décadas de protestas encuentren justicia, que tanta espera al fin valga la pena. Ya no hay marcha atrás, es ahora o nunca. La oposición guiados por Juan Guaidó tienen la obligación de estar a la altura de este momento crucial, volver a unirse en favor del pueblo para que, truene, llueva o relampaguee, la democracia regrese.



(*) Escritor y político.