Vicente Zeballos critica a jefe de la OCMA por audio con César Hinostroza

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos criticó al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde tras la difusión de un audio en la que se le escucha pedir un favor al exjuez y prófugo de la justicia, César Hinostroza.

"Esto corrobora la crisis en la que está inmerso el sistema de justicia (…) Creo que esto lo desautoriza, pero esto tiene que autónomamente decidirlo el Poder Judicial", dijo Vicente Zeballos en declaraciones a RPP en referencia al audio entre Walde e Hinostroza.

El ministro Vicente Zeballos reconoció que una situación similar podía mantenerse en el sistema de justicia y no descartó iniciar investigaciones contra Vicente Walde. "Es algo bastante delicado. Ya estábamos advertidos de que algo así podría sobrevenir y obviamente hay ahí una grave contradicción en un tráfico de influencias", agregó.

Sobre el presunto delito cometido por Vicente Walde, Zeballos manifestó que "podría encajar en la figura de tráfico de influencias".

Tal como reveló La República, Vicente Walde llamó a César Hinostroza para pedirle una favor con un tercero. El diálogo tuvo lugar el 23 de marzo del 2018; sin embargo, el jefe de la OCMA considera que lo dicho con constituye un delito. A continuación, la transcripción del audio:

César Hinostroza: Aló

Vicente Walde: César

César Hinostroza: ¿Qué dice, Vicentico?

Vicente Walde: Que tal mi querido hermano, como te va, oye, hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice, a ver si le das la posibilidad que vaya a relatoría.

César Hinostroza: Ya, este, ahorita no estoy hermano, será ya el lunes, porque estoy yendo temprano fuera de Lima.

Vicente Walde: Ah, no estas acá, ya, ya, el lunes entonces, ya.

César Hinostroza: Sí, sí, no, sí estoy acá, pero he salido a almorzar

Vicente Walde: jajajaja. Ya, listo, ya

César Hinostroza: En la tarde sino que venga, a partir de las cuatro ¿ya?

Vicente Walde: A partir de las cuatro que te vea

César Hinostroza: Sino ya el lunes ¿ya?

Vicente Walde: ya, ya, listo. Un abrazo, ya

César Hinostroza: Gracias, gracias

Vicente Walde: Chau, hermano. Chau, Chau... En la tarde te espera...