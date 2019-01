Pacori pide renuncia del jefe de la OCMA tras revelarse audio con César Hinostroza

El 22 de marzo del año pasado, Vicente Walde Jáuregui y el actual exmagistrado preso en España, César Hinostroza, protagonizaron una conversación telefónica en el que aquel le pedía al entonces juez supremo un favor para promover a una trabajadora al cargo de relatora de la Sala Penal de la Corte Suprema.

En este contexto, el parlamentario de Nuevo Perú, Oracio Pacori, se pronunció a través de Twitter destacando que "pedimos la renuncia de Walde Jáuregui". A ello indicó también que estos hechos deben investigarse, pues, la revelación de este audio se dio en el marco de la autorización judicial por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"OCMA debe ser parte de la reforma del sistema de justicia y fortalecer sus órganos de control", finalizó el parlamentario en su red social. Cabe precisar que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, también se expresó sobre el caso y mencionó que aquello lo desautoriza y que su caso estaría en manos del Poder Judicial.

Como se recuerda, Walde Jáuregui, por el cargo que ostenta, es el encargado también de investigar a los jueces que integraban la presunta organización criminal encabezada por Hinostroza, sobre quien recientemente se supo además que entregó 10 mil dólares a trabajadores de Migraciones para que le permitan fugarse del país en octubre pasado.

"Existen personas que pretenden perjudicar su buena imagen ganada en la judicatura nacional en 42 años", expresó como descargo el funcionario Walde Jáuregui después de difundido el audio.

"Eso no es nada extraño, no hay nada doloso, no veo nada mafioso e ilegal en esa conversación", precisó en conversación con La República.