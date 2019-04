Lescano sobre caso Mamani: "Ojalá no lo blinden porque los fujimoristas lo pueden salvar”

Yohny Lescano sostuvo que se debe cumplir la ley y, por tanto, Alberto Fujimori debía regresar a un penal, pues se ha constatado que su salud se lo permite. Asimismo, señaló que las instalaciones donde el expresidente cumplirá su condena está correctamente amueblada para que tenga una estadía cómoda.

“Él tiene una cárcel especial con jardines y creo que con la asistencia médica correspondiente no habrá ningún efecto negativo (…) No creo que esté yendo a una situación difícil por el contrario tiene mayor libertad para movilizarse y hacer sus actividades”, comentó

Sobre las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, que asegura estar a favor de una ley que permita a personas de edad avanzada cumplir su condena con arresto domiciliario, el congresista las calificó de ‘inadecuadas' e indicó que no hay necesidad de seguir con el tema

“La Corte Interamericana ha dicho que las sentencias se cumplen entonces, sacarlo al señor Fujimori llevarlo a una clínica y volver a llevar es maltratarlo más así que déjenlo tranquilo, que cumpla su condena y no estemos moviendo este tema”, manifestó.

Por otro lado, el parlamentario se refirió al fujimorista Moisés Mamani, acusado por tocamientos indebidos a una azafata, y afirmó que es probable que se le pueda desaforar en 10 días si se llega a aprobar el levantamiento de inmunidad este martes 29 de enero.

“Depende de que sesione la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y tome la decisión del caso, además, de que no estén blindando a nadie porque como hemos visto lo han hecho con varias personas que tenían sentencias (…) Ojalá que no lo estén blindando (a Mamani) porque los fujimoristas lo pueden salvar”, aseveró. ”, aseveró.

El invitado se refirió a Paloma Noceda, la nueva integrante de Acción Popular, y recalcó que su ingreso es solo a la bancada y no al partido. Además, detalló que dialogó con su colega y le advirtió que “el fujimorismo y Acción Popular no tienen mucha afinidad política”.

“Ella ha mostrado su deseo y todo el ánimo de trabajar por el país en la bancada, pero es una cuestión meramente administrativa no es una filiación política y esperemos que pueda compenetrarse con el partido”, declaró.

De igual modo, el entrevistado reafirmó que las comisiones deben ser recompuestas ante las renuncias de Fuerza Popular y el nacimiento de nuevas bancadas como Cambio21, Bancada Liberal y Unidos por la República, lo cual permitirá un trabajo democrático en el Congreso.

“Se deben de recomponer todas las comisiones porque si ya no tienen la mayoría (el fujimorismo) tiene que perder miembros en las comisiones, pues no pueden tener una mayoría que no corresponde a la formación de bancadas en el Congreso”, alegó.