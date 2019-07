Junta de Portavoces verá cambios en comisiones con las tres nuevas bancadas

El lunes se realizará la Junta de Portavoces para definir la recomposición de las comisiones con la presencia de los voceros de las tres nuevas bancadas Cambio 21, Liberal y Unidos por la República. Así lo anunció ayer el presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

El fujimorismo se mantiene en su posición de no reconocer a los nuevos grupos parlamentarios, argumentando que, a su entender, la sentencia del Tribunal Constitucional no permite el transfuguismo.

Sin embargo, Salaverry dijo que las nuevas bancadas participarán en la Junta de Portavoces. “Sí, por supuesto”, respondió a este diario cuando se le consultó al respecto.

“Hay varias solicitudes de algunos voceros para que se trate esto en Junta de Portavoces, que debe definir si las comisiones se recomponen”, señaló Salaverry.

Informó que el lunes, luego de culminada la semana de representación, se llevará cabo la reunión.

Explicó que si los portavoces deciden la recomposición de las comisiones, esto se pondrá en conocimiento del pleno del Congreso y luego se convocará al Consejo Directivo.

Ante las versiones de los congresistas fujimoristas, en el sentido de que cambiar las comisiones va en contra del reglamento, Salaverry sostuvo que “no hay ningún precedente, ni el reglamento lo obliga a hacerlo así. Por un tema procedimental, coincido en que los presidentes de las comisiones deben terminar su gestión en julio para no truncar su trabajo, pero eso no implica que las comisiones no puedan incorporar a nuevos congresistas”.

La presencia de las nuevas bancadas permite una nueva correlación de fuerzas en la Junta de Portavoces, lo que será clave a la hora de tomar decisiones. El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, manifestó que con la inclusión de Paloma Noceda a la bancada de Acción Popular, los grupos parlamentarios opuestos al fujimorismo ya tienen 63 votos. Fuerza Popular (55) y el Apra (5) suman 60 parlamentarios. Quedan 7 no agrupados.

“Esa mayoría impedirá que el fujimorismo y sus socios apristas puedan dejar sin quórum a la Junta de Portavoces si es que deciden no asistir, como lo han hecho anteriormente. Lo mejor es que se presenten para no empeorar su imagen. Esta vez tendrán que aceptar las nuevas condiciones y concertar de manera democrática con todas las fuerzas políticas, incluidas las nuevas bancadas”, comentó.

El vocero de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, coincidió con la posición de Salaverry, señalando que lo más recomendable es recomponer las comisiones, pero manteniendo las presidencias para no perjudicar lo avanzado.

Reforma de justicia

En la Junta de Portavoces también se verá la exoneración para que el dictamen de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aprobada en la Comisión de Justicia, pase directamente al Pleno, sin necesidad de que sea vista por la Comisión de Constitución.

“El lunes se podría llegar al acuerdo de exonerar a la Comisión de Constitución, siempre condicionado a que si esta llegara a aprobar su dictamen el martes o miércoles, entre el al Pleno”, precisó Salaverry.

El titular del Legislativo lamentó que la Comisión de Constitución no haya sesionado durante la semana de representación.

“La verdad no quisiera ampliar la legislatura, pero si no se llega a aprobar (el dictamen) hasta fin de mes, no tendré ningún problema en hacerlo. Dependerá de los congresistas miembros de la Comisión de Constitución y de la presidente de ese grupo (Rosa Bartra, de Fuerza Popular) tener listo a tiempo el texto”, señaló.

El titular del Congreso advirtió que los miembros de la Comisión de Constitución tienen hasta el miércoles en la mañana como plazo.

“Si es así, podremos debatir ambos dictámenes, de Justicia y Constitución. Pero si la Junta de Portavoces toma la decisión de exonerar ese proyecto de la Comisión de Constitución, solo entrará el de Justicia”, dijo.

Más renuncias y reacomodos sin gastos

- Tras conocerse la incorporación de Paloma Noceda a la bancada de AP, anoche corrieron fuertes rumores de la posible renuncia de algunos parlamentarios de Fuerza Popular, lo que podría debilitar aún más su posición en la Junta de Portavoces.

- El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, informó que pedirá que las comisiones especiales como Subcomisión de Acusaciones, Ética y Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, estén conformadas por un miembro de cada bancada para evitar que una fuerza mayoritaria cometa abusos y blindajes.

- El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) sostuvo que las nuevas bancadas no deben generar más gastos, ni se deben crear nuevos puestos y solo se debe redistribuir el personal en los mismos cargos.